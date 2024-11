Vídeo: erosão de quase três quilômetros ameaça casas no Entorno do Distrito Federal Moradores já tiveram que abandonar imóveis, e até um carro foi arrastado para dentro do buraco Brasília|Do R7 30/10/2024 - 15h18 (Atualizado em 30/10/2024 - 15h21 ) twitter

Pelo menos duas casas e uma guarita foram condenadas pela Defesa Civil em um condomínio na região do Jardim Ingá, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Os imóveis tiveram que ser abandonados por causa de uma erosão que, segundo moradores da região, surgiu há cerca de oito anos e está fazendo uma parte da Rua Juiz de Fora desmoronar.

Segundo a moradora Franciliane Araújo, a família que vivia em uma das casas da rua teve de sair às pressas do imóvel. “A água já comprometeu a estrutura da casa. A qualquer momento, ela pode desabar, até porque tem chovido forte esses dias”, explica.

Erosão surgiu há oito anos Reprodução/RECORD Brasília

O militar da reserva Francisco Sousa disse que já procurou a prefeitura de Luziânia diversas vezes para pedir uma solução para o problema, mas, segundo ele, ninguém faz nada. “Eles dizem que a obra para tapar a erosão e recuperar a rua é muito cara e dependeria de verba do estado,” afirma.

Pereira conta que teve um prejuízo de mais de R$ 600 mil quando a água da chuva invadiu um supermercado que ele tinha acabado de inaugurar. “Perdi absolutamente tudo. E, por muito pouco, não perdi minha esposa e minha filha. As duas estavam no comércio na hora que a enxurrada chegou. Elas foram salvas pelos bombeiros, que chegaram rápido. Até hoje, ninguém me procurou para falar sobre o prejuízo”.

Marcelo Freiras mora na região do Jardim Zuleika desde antes de o bairro ser criado. Ele afirma que viu as casas sendo construídas e as ruas sendo asfaltadas. No entanto, segundo Freitas, não foi construída uma rede de captação d'água da chuva. “Sempre que chove, a água da cidade desce para o residencial e sai levando o que vê pela frente: asfalto, carro, moto e até gente. Há alguns anos, um homem foi arrastado para dentro do córrego e o corpo dele só foi encontrado no outro dia, uns três quilômetros rua abaixo.”

Procurada pela RECORD, a Prefeitura de Luziânia informou que o secretário de obras do município estava em Goiânia e que só ele poderia falar sobre o assunto. Até a última atualização desta matéria, o secretário não retornou. O espaço segue aberto para posicionamento.