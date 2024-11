Vídeo: explosivo encontrado com passageiro na Rodoviária de Brasília é detonado por policiais Passageiro que vinha do Rio de Janeiro estava com bomba dentro da mochila e ia fazer entrega do material no Maranhão Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 18/10/2024 - 17h22 (Atualizado em 18/10/2024 - 17h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Militar do Distrito Federal detonou nesta sexta-feira (18) um explosivo encontrado dentro da mochila de um passageiro que saiu do Rio de Janeiro em um ônibus com destino à Rodoviária Interestadual de Brasília. De acordo com a corporação, o suspeito recebeu dinheiro para entregar o material no Maranhão. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia da Policia Federal.

Explosivo foi detonado Reprodução/Record Brasília

Por volta das 12h30, a polícia recebeu a denúncia de um passageiro que esta no mesmo veículo, informando que o rapaz estaria armado. Logo em seguida, o BPCães (Batalhão de Policiamento com Cães) se deslocou ao local e iniciou uma abordagem de rotina. Os agentes identificaram o suspeito e encontraram o explosivo.

Como parte do procedimento, o local foi isolado e as operações de de embarque e desembarque foram paralisadas. A operação durou pouco mais de duas horas, até que o material fosse detonado. Até o momento, não há a informação de quantos explosivos foram encontrados.

Suspeita no Aeroporto de Brasília

Em abril deste ano, foram encontrados dois pacotes com materiais explosivos no estacionamento externo do Aeroporto de Brasília. A área foi isolada pela polícia por três horas, e o material foi detonado. Em seguida, foi encaminhado para a Polícia Civil para passar por perícia. Os voos não foram afetados.

‌



*Sob supervisão de Leonardo Meireles