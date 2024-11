Vídeo mostra PM do DF dando tapa em rosto de homem durante abordagem Gravação foi feita por população que estava na rua; PMDF diz que vai apurar os fatos e que não coaduna com desvios de conduta Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 23/11/2024 - 22h03 (Atualizado em 23/11/2024 - 22h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um vídeo gravado pela população mostrou o momento em que um policial militar do Distrito Federal deu um tapa no rosto de um homem durante uma abordagem policial. O caso aconteceu no Setor Leste da Estrutural e, segundo informações apuradas pela RECORD, os PMs verificavam a situação da moto do motorista da região. Na gravação, é possível ver o momento em que o motorista recebe o tapa no rosto. No momento, contudo, não é possível entender o que os dois conversam antes do policial desferir o tapa.

Logo depois, o PM sobe na moto e deixa o local. Em nota, a PMDF disse que vai apurar os fatos através de procedimento disciplinar. A corporação reiterou que “não coaduna com desvios de conduta de seus integrantes”.

PM desfere tapa em rosto de motorista Arquivo Cedido à RECORD/Reprodução -

O R7 tenta contato com o motorista que aparece no vídeo, mas até a publicação desta reportagem não recebeu retorno. O espaço segue aberto.