Vídeo: homem sobe no capô do carro para impedir motorista embriagado de dirigir no DF Motoqueiro que estava na via percebeu que condutor estava andando em zigue-zague e acionou a polícia Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 25/07/2024 - 17h13 (Atualizado em 25/07/2024 - 17h13 ) ‌



Um motorista embriagado foi preso nessa quarta-feira (24) após ser flagrado realizando uma condução perigosa na Asa Sul, em Brasília. Um motoqueiro que estava andando na mesma via percebeu que o condutor estava dirigindo em zigue-zague e acionou a Polícia Militar. O rapaz conseguiu alcançar o veículo e subiu no capô do carro para impedir o motorista de continuar dirigindo até a chegada da corporação.

Motorista foi preso em flagrante Reprodução/Polícia Militar do DF

De acordo com a Polícia, o condutor estava com diversos sintomas de embriaguez, com cheiro de álcool, falas desconexas e andava cambaleando. Os agentes chegaram a oferecer o teste do bafômetro ao motorista, mas ele não conseguiu assoprar de forma efetiva.

O homem foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foi confirmada a embriaguez. Ele foi preso e o veículo foi devolvido a um familiar do proprietário do carro.

Lei Seca

Dirigir após o consumo de álcool é considerado infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. A Lei Seca prevê uma multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano. Caso ocorra reincidência da infração no período de até 12 meses, a multa é em dobro.

*Sob supervisão de Bruna Lima