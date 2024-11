Vídeo: Homem tenta abusar de menina em ônibus, e passageiros reagem com mata-leão no DF Ele foi contido até a chegada de agentes da Polícia Militar; crime aconteceu na linha 205.1 Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 28/10/2024 - 19h50 (Atualizado em 28/10/2024 - 20h16 ) twitter

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Crime aconteceu na linha 205,1, no Gama Reprodução/RECORD - 28.10.2024

Um homem que tentou abusar sexualmente de uma menina de 14 anos dentro de um ônibus foi imobilizado com um mata-leão por passageiros nesta segunda-feira (28), no Distrito Federal . Segundo a Polícia Militar , ele tentou passar a mão nas partes íntimas da vítima e beijá-la à força. Veja acima o vídeo do momento da imobilização.

Nas imagens, é possível ver o homem, que ainda não foi identificado, sendo contido por uma pessoa que estava dentro do ônibus no momento do incidente. É possível ouvir outros passageiros gritando, dizendo “cala a boca” e “você tentou beijar a menina lá atrás”. O homem não reage à imobilização.

O caso aconteceu às 16h15, na linha 205.1, que vai de Ceilândia ao Gama Oeste. Depois que o homem foi contido, o ônibus parou e esperou pela chegada dos policiais.

O homem foi preso por agentes do 9º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na Quadra 2 do Setor Norte, no Gama, e foi levado para a 20ª Delegacia de Polícia. Em um outro vídeo, é possível ver o momento em que ele é retirado do camburão e levado para a delegacia.

Segundo o Anuário de Segurança Pública, o Distrito Federal registrou 877 casos de importunação sexual em 2023, 185 a mais que no ano anterior. Isso representa uma média de 73 registros por mês. O crime é caracterizado como todo ato libidinoso feito na presença da vítima e sem o consentimento dela.