Vídeo mostra ataque de pit bull contra cachorro de dez anos no Distrito Federal Animal não resistiu aos ferimentos e morreu; caso aconteceu em Ceilândia no último domingo e é investigado pela polícia Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 11h41 (Atualizado em 07/11/2024 - 14h03 )

Um cachorro foi morto no Distrito Federal após ser atacado por um pit bull na tarde do último domingo (3). O caso aconteceu por volta das 16h30, no Setor O, QNO 3, em Ceilândia. Um vídeo registrou o momento em que o cachorro de médio porte é atacado pelo pit bull e chega a ser arrastado para uma das residências que estava com portão aberto.

Cachorro não resistiu ao ataque do pit bull Arquivo cedido ao R7 -

Segundo relato da tutora do cão que foi morto à Polícia Civil do DF, o cachorro tinha dez anos de idade e estava acompanhando o sobrinho e um primo na rua quando o pit bull saiu de uma das casas e atacou com “bastante ferocidade” (veja imagens abaixo). O caso é investigado pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O).

Em agosto o R7 mostrou que nos três primeiros meses deste ano o DF registrou, em média, quase um caso por dia (quatro a cada cinco dias) de ataques de cães sem focinheira. Os números levam em conta os ataques de animais contra pessoas e também contra outros cachorros.

Ataques de cães no DF aumentaram em 2023 Luce Costa/Arte R7

Ao todo, de janeiro a março, foram 109 ocorrências do tipo registradas, segundo levantamento exclusivo da reportagem feito via Lei de Acesso à Informação com a Polícia Civil do Distrito Federal.

