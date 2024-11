Vídeo mostra momento em que idoso de 84 anos cai em bueiro aberto no Distrito Federal Caso aconteceu em Arapoanga, na tarde desta quarta-feira; idoso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 12h36 (Atualizado em 07/11/2024 - 14h34 ) twitter

Um idoso de 84 anos caiu na tarde desta quarta-feira (6) em um bueiro que estava aberto no Distrito Federal. O caso aconteceu às 11h20, na avenida Água de Coco, no Arapoanga.

Câmeras de segurança da avenida flagraram o momento em que o senhor, que andava pela rua, não percebe o buraco e acaba caindo no bueiro.

Idoso caiu em bueiro no DF CBMDF/Divulgação - 06.11.

O idoso foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros. Ele precisou ser imobilizado e foi retirado com algumas escoriações, consciente e orientado, mas relatando dores no quadril. Ele foi encaminhado para o Hospital de Planaltina.

Depois do atendimento, os bombeiros fecharam o bueiro. O R7 tenta atualizações do quadro de saúde do idoso.

