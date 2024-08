Vídeo mostra momento em que professora feita refém se liberta da faca de aluno Em momento de distração, a professora tirou a faca da mão do estudante e a jogou no chão; veja circuito Brasília|Do R7 22/08/2024 - 09h14 (Atualizado em 22/08/2024 - 09h45 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As câmeras de segurança da sala dos professores da Escola Classe 16 da Estância, em Planaltina, flagraram o momento em que a professora feita refém com uma faca por um aluno conseguiu se libertar e jogar a arma para longe. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (21), por volta das 13h. A educadora foi mantida refém por aproximadamente uma hora na unidade. No vídeo, é possível ver um bombeiro na entrada da sala conversando com o estudante e a professora com a faca ainda no pescoço.

Em certo momento, o adolescente de 16 anos caminha com a professora até a outra ponta da sala, para pegar uma garrafinha de água. Primeiro, a professora bebe um gole e no momento que o aluno se distrai para também beber água, ela retira a faca da mão dele e a joga no chão (veja gravação).

Professora foi liberada por volta de 14h Reprodução/RECORD - 21.08.2024

Os bombeiros e policiais militares entram rapidamente no local. A sala é tomada por 14 agentes, entre policiais militares e bombeiros, que imobilizam o adolescente e o retiram do local.

O jovem foi levado para a DCA (Delegacia da Criança e Adolescente) e a professora encaminhada ao hospital para receber atendimento médico.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Entenda o caso

Segundo a Secretaria de Educação do DF, o adolescente teria aproveitado a entrada dos alunos do turno vespertino para acessar a unidade. Ele era estudante da instituição, mas não frequentava todas as aulas.

“O estudante invadiu a escola e fez a professora refém na sala dos professores por cerca de uma hora. A equipe gestora da instituição acionou a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, que negociaram a rendição do adolescente. Em um momento de distração, a professora conseguiu se desvencilhar, e o jovem foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). A professora sofreu um corte superficial no rosto e está recebendo o devido acompanhamento”, disse a secretaria.

‌



A pasta reforçou também que os pais “foram imediatamente acionados para buscarem seus filhos na escola, garantindo a segurança de todos”.

“A Secretaria de Educação esclarece que o estudante foi matriculado na escola no primeiro semestre deste ano, mas frequentou apenas um dia de aula no turno diurno. No segundo semestre, retornou à escola e foi matriculado no período noturno, onde compareceu a dois dias de aula”, informou.

A pasta reforçou o compromisso com a comunidade escolar e disse que presta total apoio à professora e aos envolvidos.