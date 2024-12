Vídeo mostra mulher sendo arrastada e se afogando em enxurrada no Distrito Federal Vítima estava desacordada quando foi socorrida por populares no Sol Nascente; ela foi levada ao hospital logo depois Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília e Rafael Cadengue, RECORD 02/12/2024 - 10h56 (Atualizado em 02/12/2024 - 12h23 ) twitter

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança de uma loja no Trecho 3 do Sol Nascente, no Distrito Federal, mostra o momento em que uma mulher é arrastada e se afoga em uma enxurrada causada pela chuva. O caso aconteceu na tarde de domingo (1º), por volta das 17h. Na gravação é possível ver a mulher sendo arrastada no momento em que bate em um carro e fica presa próximo ao veículo.

Mulher foi resgatada por populares e funcionários de loja Reprodução/Câmeras de Segurança - 1/12/

Logo depois, vários homens percebem o afogamento e começam a se aproximar para ajudar. O motorista do carro precisa afastar o veículo para que eles consigam resgatar a mulher debaixo do veículo.

Ela é retirada desacordada da água e levada para a calçada, onde um grupo de populares se reúnem para ajudar. Segundo apurado pela RECORD, a mulher foi levada consciente ao hospital logo depois de receber os primeiros socorros.

Problemas no Sol Nascente

O caso aconteceu no mesmo trecho em que um ônibus caiu em uma cratera no Sol Nascente. A região administrativa está sendo muito afetada com as chuvas e segundo a Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social), pelo menos cinco famílias já ficaram desabrigadas.

Para ajudar as vítimas, o Governo do DF vai pagar até R$ 1.416 em auxílios para famílias atingidas pela chuva. O valor é a combinação de três benefícios emergenciais: auxílio calamidade (R$ 408), auxílio vulnerabilidade (R$ 408) e auxílio excepcional (R$ 600).