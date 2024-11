‘Ninguém mais nega a necessidade de enfrentar a agenda climática', diz Pimenta

Em entrevista exclusiva à RECORD durante a cúpula do G20, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse que, “ninguém mais nega a necessidade de a gente enfrentar a agenda climática". O ministro afirma que, se há algum tempo havia dificuldade de pautar o tema, “hoje o que existe é a discussão sobre a gradação daquilo que precisa ser feito”.



Segundo Pimenta, o mesmo ocorre quando o assunto é a concentração da renda. “A riqueza está cada vez mais concentrada, e cada vez mais temos setores do planeta e um contingente maior de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria e da pobreza", disse.



Para o ministro, a revolução tecnológica com o surgimento das big techs e das plataformas digitais ajudaram a causar essas discrepâncias. “O que se discute é como enfrentar essa desigualdade. Ninguém tem dúvida de que quem é mais rico, quem tem mais dinheiro, precisa, de alguma forma, ajudar a enfrentar o problema da fome e da desigualdade. Não vão ser os países mais pobres que vão, sozinhos, enfrentar essa realidade", acrescentou.