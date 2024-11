Veja chegada ao Brasil do nono grupo de repatriados do Líbano

O novo voo de repatriação de brasileiros e familiares que estavam no Líbano pousou em Guarulhos (SP) na manhã desta terça-feira (29). A bordo, estavam 221 passageiros, incluindo nove crianças de colo e um animal de estimação. A missão começou no começo do mês e foi responsável pelo transporte de 1.859 pessoas e 23 pets. O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, está em contato com brasileiros e seus familiares próximos para prestar assistência consular e verificar a necessidade de promover um novo voo de repatriação.