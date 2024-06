Vigilante agride paciente em UPA do Distrito Federal, veja vídeo

Alto contraste

Vídeo mostra agressão contra paciente (Reprodução/Arquivo Pessoal - 03.04.)

Um paciente foi agredido nesta segunda-feira (3) por um vigilante de uma UPA (unidade de Pronto Atendimento) do Distrito Federal após uma discussão por atendimento. O caso aconteceu na unidade de Sobradinho II. Segundo informações do Iges, o paciente tinha recebido alta, mas voltou a passar mal e retornou para a UPA em busca de atendimento. Os pacientes que estavam na unidade no momento da briga, chegaram a gravar um vídeo da situação, enquanto pediam para o vigilante parar as agressões (veja abaixo).

As imagens mostram o vigilante agarrando o paciente pela camisa, ainda dentro da unidade de saúde, e tentando o sentar em uma cadeira. No entanto, o homem resiste e logo depois recebe um tapa no rosto. O vigilante arrasta o paciente para fora da UPA e prossegue desferindo tapas no rosto da vítima. O homem chega a cair no chão, enquanto outros pacientes pedem para o vigilante parar de agredi-lo.

As agressões param apenas quando outros funcionários da unidade se aproximam e separam os dois. Segundo relatos da população, o homem agredido chegou a receber pontos no rosto após os tapas que recebeu.

“Conduta inadmissível”

Questionado sobre o tema, o Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégica em Saúde), responsável pela gestão das Upas da capital do país, disse que a vítima era um paciente psiquiátrico em crise e afirmou que a conduta do vigilante é inadmissível.

Segundo o Iges, o caso aconteceu por volta das 19h, quando o paciente voltou para a UPA depois de ter recebido alta às 15h do mesmo dia. O homem alegava tonturas e pedia para ser atendido de novo pelos médicos.

“Orientado a abrir uma nova ficha e aguardar, o paciente se recusou a esperar e invadiu a portaria da UPA, afirmando que não sairia até ser atendido. Diante dessa situação, os vigilantes de plantão, tentaram controlar a situação, pedindo ao paciente que aguardasse seu atendimento. No entanto, a reação mais exacerbada do paciente, resultou na inadmissível conduta do segurança”, afirmou o Instituto.

Na nota, o Iges acrescentou que repudia “veementemente qualquer excesso no uso da força e já solicitou o desligamento imediato do funcionário terceirizado”.

“Esclarecemos que a situação envolveu um paciente psiquiátrico em crise. A Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado. Estamos colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos e reforçamos nosso compromisso com a humanização e segurança no atendimento em nossas unidades” afirma.

O R7 entrou em contato com o Sindicato de Vigilantes do Distrito Federal, no entanto, a publicação desta reportagem, não obteve posicionamento.