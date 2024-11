Visita de Xi Jinping a Brasília traz evento de intercâmbio entre China e Brasil Cerca de 150 convidados participarão das atividades, que incluem o programa “Clássicos Citados por Xi Jinping" Brasília|Do R7 20/11/2024 - 13h11 (Atualizado em 20/11/2024 - 13h16 ) twitter

Acordo entre o CGM, da China, e a EBC, do Brasil Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, em Brasília, será palco de um importante reunião de intercâmbio cultural entre China e Brasil. A iniciativa acontece nesta quarta-feira (20), a partir das 15h.

Organizado em parceria do Grupo de Mídia da China (GMC) com a Empresa Brasileira de Comunicação, o evento contará com a presença de figuras de destaque, como o presidente do CMG, Shen Haixiong; o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; o ministro da Secom, Paulo Pimenta; o presidente da EBC, Jean Lima; e o presidente do Box Brazil Group, Cícero Aragon.

Confira as atividades:

Discursos dos convidados

Lançamento da 3ª temporada do programa “Clássicos Citados por Xi Jinping” (a versão em português desta minissérie de seis episódios, cada um com três minutos de duração, será apresentada oficialmente)

Divulgação dos resultados de pesquisa dos think tanks Sino-Brasileiros

Lançamento do Canal de VOD Hi+ (nova plataforma de vídeo sob demanda será introduzida ao público)

Troca de documentos de cooperação (CMG e o Festival do Rio do Brasil formalizarão sua parceria)

Histórias de Amizade Sino-Brasileira

Programas de coproduções em comemoração aos 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China

Apresentação da Orquestra Criança Cidadã

O CMG, parceiro do EBC na iniciativa, é um dos maiores conglomerados de mídia do mundo, operando 51 canais de televisão, incluindo nove internacionais, e 22 frequências de rádio para o público doméstico.