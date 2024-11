‘Vitória de toda a América Latina e do Caribe’, diz Lula sobre eleição de Orsi no Uruguai Yamandú Orsi, aliado de Pepe Mujica, venceu no segundo turno o adversário Alvaro Delgado Brasília|Do R7, com informações da Agência Estado 24/11/2024 - 22h03 (Atualizado em 24/11/2024 - 22h47 ) twitter

Orsi é aliado do ex-presidente Pepe Mujica Reprodução/Redes Sociais - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo (24) que a eleição de Yamandú Orsi para a presidência do Uruguai é uma “vitória de toda a América Latina e do Caribe”. Pelas redes sociais, o petista felicitou Orsi e afirmou que o “Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração regional".

Orsi foi eleito no segundo turno contra Alvaro Delgado. O presidente eleito é aliado do ex-presidente Pepe Mujica, e Delgado era apoiado pelo atual presidente, Luis Lacalle Pou.

Quero congratular o povo uruguaio pela realização de eleições democráticas e pacíficas e, em especial, o presidente eleito @OrsiYamandu, a Frente Ampla e meu amigo Pepe Mujica pela vitória no pleito de hoje. Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Brasil e… — Lula (@LulaOficial) November 25, 2024

As últimas pesquisas mostravam Orsi, aliado do ex-presidente Pepe Mujica, em empate técnico. Analistas dizem que as campanhas sem brilho dos candidatos e o amplo consenso sobre questões-chave ajudaram a gerar uma extraordinária indecisão e apatia dos eleitores. A campanha foi dominada por discussões sobre impostos e gastos sociais, mas amplamente livre da fúria anti-establishment que impulsionou outsiders populistas ao poder em outros lugares.

O novo presidente deve assumir no dia 1º de março e receber uma economia com crescimento de 3,2% previsto para este ano, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. A inflação também diminuiu nos últimos meses.



Orsi defende incentivos fiscais para atrair investimentos e reformas da Previdência Social que reduziriam a idade de aposentadoria. Já o adversário, Delgado, prometeu prosseguir com as políticas pró-mercado de Lacalle Pou. Ele continuaria pressionando por um acordo comercial com a China, o que gerou atritos dentro do Mercosul, que defende apenas acordos em bloco.



Quem é Yamandú Orsi



Em 1991, Orsi formou-se professor de História e lecionou em escolas de Ensino Médio do interior até 2005, quando iniciou sua carreira no governo de Canelones, primeiro como secretário-geral por quase 10 anos e depois como prefeito por dois mandatos.



Ele renunciou ao cargo para disputar as internas partidárias da Frente Ampla em junho, que venceu com mais de 60% dos votos, superando em muito a ex-prefeita de Montevidéu Carolina Cosse, que contava com o apoio de comunistas e socialistas e se tornou sua companheira de chapa.



Quando jovem, Orsi cuidava da loja de seus pais. Em 1989 aderiu ao Movimento de Participação Popular fundado por Mujica, hoje principal partido da coalizão.