Voepass tem 48h para responder sobre atendimento às famílias de vítimas do acidente aéreo Empresa, responsável por aeronave que caiu em Vinhedo, foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 12/08/2024 - 22h39 (Atualizado em 12/08/2024 - 22h52 )



Voepass também deve disponibilizar canal de atendimento ao público geral Fernando Frazão/Agência Brasil - 02.10.2023

A Voepass Linhas Aéreas, responsável pela aeronave que caiu em Vinhedo (SP), tem 48 horas para responder à Senacom (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sobre o atendimento oferecido aos familiares das 61 vítimas do acidente aéreo que ocorreu na última sexta-feira (9). O órgão publicou, nesta segunda-feira (12), notificação enviada à companhia em que cobra explicações sobre a resposta dada aos consumidores.

Entre outras coisas, é preciso que a empresa explique quais são os canais de atendimento disponíveis aos familiares e que tipo de assistência é oferecida para eles. Segundo nota da Senacom, a medida foi motivada por relatos “de insuficiência nos meios de comunicação oferecidos”.

A notificação também solicita uma forma de atendimento para o público em geral – que precisa ser avisado sobre procedimentos de cancelamento e reembolso em relação aos voos previstos. Por fim, o órgão pede que a Voepass divulgue os detalhes técnicos das aeronaves em uso nas viagens da companhia, incluindo modelo, ano de fabricação e periodicidade das revisões.

“Independentemente das respostas fornecidas pela Voepass, a Senacon determinou que a empresa amplie os canais de atendimento aos familiares das vítimas, assegurando um serviço humanizado e eficiente”, destaca a nota.

A empresa pode responder por meio físico ou eletrônico, desde que cumpra o prazo determinado. A secretaria reforçou, ainda, que medidas adicionais poderão ser adotadas caso as exigências não sejam cumpridas.

O R7 entrou em contato com a empresa e mantém o espaço aberto para manifestações.