Votação da PEC do aborto é marcada por discussão e agressões; veja vídeo Durante o tumulto, a presidente da CCJ, Caroline de Toni (PL-SC), pediu que a Polícia Legislativa Federal retirasse os manifestantes Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 27/11/2024 - 15h22 (Atualizado em 27/11/2024 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Votação da PEC do aborto Victoria Lacerda/R7 - 27/11/2024

A sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, realizada nesta quarta-feira (27), foi interrompida após um tumulto durante a discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pode modificar as disposições legais sobre o aborto no Brasil. A paralisação durou cerca de uma hora até que os manifestantes incidentes fossem retirados do plenário.

Durante a manifestação, a presidente da CCJ, Caroline de Toni (PL-SC), pediu que a Polícia Legislativa Federal retirasse os manifestantes. A sessão foi marcada para um forte debate entre parlamentares de diferentes espectros políticos. Enquanto deputados da base governista convocavam a proposta da “PEC do Estupro”, os parlamentares conservadores a defendiam como a “PEC da Vida”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nas galerias, manifestantes contrários à proposta, em sua maioria defensores do direito ao aborto, gritavam “criança não é mãe, estuprador não é pai”.

O tema do aborto já havia sido debatido anteriormente no Legislativo, com a proposta de equiparar o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, com penas de até 20 anos de prisão. Após críticas de organizações da sociedade civil, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu criar uma comissão para discutir o projeto, mas até o momento não houve avanços.

‌



A PEC em discussão visa modificar a Constituição para garantir que o direito à vida seja protegido “desde a concepção”, o que teria implicações diretas sobre o aborto legal. Atualmente, a legislação prevê que a gravidez pode ser interrompida se houver risco à vida da mulher, se o feto tiver anencefalia ou se a mulher for vítima de estupro. Com a aprovação da PEC, seriam abolidas as autorizações para interrupção da gestação.

O impacto da PEC e os próximos passos

Mesmo após o tumulto, o texto foi aprovado por 35 votos a 15 e agora segue para análise em uma comissão especial, que ainda precisa ser criada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

‌



Se o texto for aprovado pelo colegiado, a proposta será levada ao plenário, onde será necessário obter 308 votos em dois turnos para seguir para o Senado. No entanto, esse processo não deve ser concluído ainda neste ano.

De autoria do ex-deputado federal Eduardo Cunha (sem partido), a PEC altera o artigo 5º da Constituição para garantir que a inviolabilidade do direito à vida se aplique desde a concepção, provocando um debate intenso sobre os direitos das mulheres e o avanço das propostas conservadoras no Congresso.