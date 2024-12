Votação de projeto que legaliza cassinos no Brasil é adiada no Senado Texto só deve retornar à pauta em 2025 Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 04/12/2024 - 19h56 (Atualizado em 04/12/2024 - 19h56 ) twitter

Votação de projetos que legaliza cassinos no Brasil é adiada no Senado Jonas Pereira/Agência Senado - 04/12/2024

A votação do projeto de lei que regulamenta a exploração de jogos e apostas em todo o Brasil foi adiada, nesta quarta-feira (4), no plenário do Senado. Na prática, o projeto libera a instalação de cassinos e jogos de azar, a exemplo dos bingos, videobingos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalos pelo país.

O texto deve retornar ao plenário apenas em 2025, pois os senadores devem pedir aos ministérios do Desenvolvimento e da Saúde informações sobre o impacto da aprovação da proposta na sociedade brasileira. As pastas tem até um mês para dar retorno sobre os questionamentos.

A proposta é relatada pelo senador Irajá (PSD-GO) e é alvo de críticas da oposição que alega que poderia incentivar o “vício em jogos”.

De acordo com Irajá, a legislação pode gerar R$ 100 bilhões em investimentos para o Brasil, R$ 20 bilhões em impostos e 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos, além de dobrar o número de turistas estrangeiros no país.

Protocolado em 1991 na Câmara dos Deputados, o PL dos Cassinos chegou ao Senado em 2022, mas não tinha consenso para votação.

Para o relator, o texto “prevê mecanismos rigorosos de controle financeiro e medidas contra o crime organizado”. “Ele estabelece uma política nacional com foco na prevenção e tratamento da ludopatia (vício em jogos)”, defendeu Irajá.

Entenda

O PL dos Cassinos tramita no Senado desde 1991. A proposta libera a instalação de cassinos em complexos integrados de lazer ou embarcações especificamente destinadas a esse fim.

Os complexos devem ser de alto padrão, com ao menos cem quartos, restaurantes, bares e locais para reuniões em eventos culturais.

Conforme o PL dos Cassinos, cada estado mais o Distrito Federal poderá ter apenas um cassino. O Estado de São Paulo, contudo, poderá ter até três estabelecimentos. Já Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará e o Amazonas poderão ter até dois.

Os cassinos instalados em navios, que serão limitados a dez em todo o país, deverão obedecer aos seguintes limites: um estabelecimento em cada rio com extensão entre 1,5 mil quilômetros (km) e 2,5 mil km; dois cassinos em cada rio com extensão entre 2,5 mil km e 3,5 mil km; e três em cada rio com extensão acima de 3,5 mil km.

As embarcações não podem estar ancoradas na mesma localidade por mais de 30 dias seguidos. Para funcionar, os cassinos deverão comprovar o capital social mínimo integralizado de ao menos R$ 100 milhões. O credenciamento será válido por 30 anos, sendo renovável.

O relator do texto no Senado destacou que a aprovação do texto promoverá o turismo, impulsionará a economia e vai garantir segurança e transparência nos jogos. Segundo o senador, o projeto pode gerar R$ 44 bilhões em investimentos, além de criar 700 mil empregos de forma direta e dobrar o número de turistas no Brasil.

Irajá lembrou ainda que o projeto estabelece regramentos específicos para diferentes jogos e que há mecanismos rigorosos de controle financeiro, além de medidas contra o crime organizado e que seria criada uma política nacional para prevenir e tratar o vício em jogos.