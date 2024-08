Wesley Safadão, Bell Marques, Cerrado Jazz e Patati e Patatá animam o fim de semana do DF Agenda Cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 22/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

Com atrações que prometem agradar a todos os públicos, o fim de semana do brasiliense será de muita música e diversão. A agenda cultural do R7 reúne espetáculo para crianças, festivais de jazz e sinfônico , além de exposições. Os eventos ocorrem entre esta sexta-feira (23) e domingo (25).

Cantores animarão o fim de semana de Brasília Reprodução/Instagram @belmarques e @wesleysafadao





MC Livnho, Mc Ryan SP, Mc Daniel, Rogerinho e Ruy, the runner

Na sexta-feira (23), o Setor de Clubes Sul será dominado pelo funk e hip hop, com apresentações de MC Daniel, MC Ryan SP, MC Livinho, Ryu, the Runner e Rogerinho.

Onde: Setor de Clubes Sul

‌



Quando: sexta (23)

Horário: 18h

‌



Valor: a partir de R$ 112

Bell Marques, Durval Lelys e Timbalda

No sábado (24), o axé toma conta da festa com Bell Marques, Durval Lelys e Timbalada, que prometem uma verdadeira micareta com direito a abadá no complexo de diversão. Evento ocorre no Setor de Clubes Sul.

‌



Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: sábado (24)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 166





Wesley Safadão, Xand Avião, Eric Land e Grelo

Para encerrar o fim de semana, o domingo (25) trará grandes nomes do sertanejo e piseiro, como Wesley Safadão, Xand Avião, Eric Land e a estreia do cantor Grelo, que promete agitar o público com o hit “Só Fé”.

Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: domingo (25)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 136





Veja os espetáculos deste fim de semana Divulgação/ CCBB e Patati e Patatá





Patati e Patatá

Se você quer sorri é com Patati, se você quer brincar é com Patatá. A dupla de palhações estará em Brasília neste domingo (24), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O espetáculo combina música e teatro para garantir boas risadas ao público.

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Quando: sábado (25)

Horário: 15h

Valor: a partir de R$ 50

Ípsilon

O espetáculo teatral Ípsilon estreou no CCBB no dia 14 de agosto. A peça aborda a história de Carolyna, uma astronauta que retorna à sua cidade natal, enfrentando desafios com um kit de sobrevivência errado. As sessões ocorrem de quarta-feira a sábado até 25 de agosto.

Onde: CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil)

Quando: até 25 de agosto

Horário: quarta a sábado às 20h; domingo às 18h

Valor: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Bernadete e o cinema

O Centro Cultural Banco do Brasil oferece ao público a mostra “Bernadete e o cinema” até 5 de setembro. O longa homenageia o diretor e professor Jean-Claude Bernadet, ícone da história do cinema brasileiro. O público terá a oportunidade de assistir a 20 filmes com exibições de terça-feira a domingo. A entrada é gratuita.

Onde: CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil)

Quando: até 5 de setembro

Horário: conferir sessões no site do CCBB

Valor: gratuito





veja os festivais deste fim de semana Divulgação/Festival Jazz e Reprodução/Instagram @orquestrasinfonicadebrasilia





Cerrado Jazz Festival

Neste fim de semana, Brasília recebe a 5ª edição do Cerrado Jazz Festival na área externa do Museu Nacional da República. O festival reúne diversos artistas como Ivans Lins, Joyce Moreno e Amaro Freitas e outras de diversas do jazz e da música instrumental. A entrada é gratuita.

Onde: Área externa do Museu Nacional da República

Quando: sexta (23) e sábado (24)

Horário: 18h

Valor: gratuito





Festival Sinfônico

A Orquestra Filarmônica de Brasília promoverá uma série de shows de diversos ritmos musicais. Os shows ocorrem neste sábado (24) na Concha Acústica com capacidade para 5 mil pessoas. Zé Mulato e Cassiano, Ballet Cinderela, Roberto Corrêa e Fabiano Nascimento são alguns dos convidados da noite.

Onde: Concha Acústica

Quando: sábado (24)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 52,50





Exposição é novidade no CCBB de Brasília Divulgação/CCBB





Natureza urbana

A apresentação do “Natureza Urbana” ocorre até 20 de outubro no Centro Cultural Banco do Brasil. O projeto celebra e promove artes urbanas buscando o equilíbrio entre pessoas e o meio ambiente.

Onde: CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil)

Quando: até 20 de outubro

Horário: 9h às 21h

Valor: gratuito





Mineiridades

O Superior Tribunal de Justiça recebe até 4 de setembro a exposição “Mineiridades”, uma homenagem a Minas Gerais, voltada para a arquitetura do estado. A mostra tem uma releitura de torres, janelas, edificações e memórias mineiras. A entrada é gratuita.

Onde: Espaço Cultural STJ

Quando: de segunda a sexta-feira

Horário: 9h às 19h

Valor: gratuito





Expocarros

De volta a Brasília, a Expocarros ocorre de 23 a 25 de agosto no Pavilhão do Parque da Cidade. O evento terá a exposição de carros clássicos, modificados e antigos. Também terá shows de rock e atrações infantis.

Onde: Pavilhão do Parque da Cidade

Quando: 23 a 25 de agosto

Horário: 20h

Valor: gratuito

*Sob supervisão de Thays Martins