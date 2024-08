X continua no ar após término do prazo estipulado por Moraes para designar representante É necessária uma ordem formal do ministro para que a rede social seja efetivamente bloqueada no país Brasília|Gabriela Coelho e Rafaela Soares, do R7, em Brasília 30/08/2024 - 07h16 (Atualizado em 30/08/2024 - 07h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Anatel ainda não foi comunicada Reprodução/X - 30.8.2024 e Gustavo Moreno/STF - 15.8.2024

O X (antigo Twitter) permanece no ar no Brasil mesmo após o encerramento do prazo determinado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para que a empresa indicasse um representante legal no país. Moraes havia estabelecido o prazo até 20h07 desta quinta-feira (29) para o cumprimento da determinação. Para que a rede social seja efetivamente bloqueada no Brasil, é necessária uma ordem formal do ministro, que deve notificar a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). A Anatel, por sua vez, deve repassar a determinação às operadoras.

Ao anunciar que não cumprirá a determinação de Moraes, o X afirmou que aguarda o bloqueio da plataforma no país. “Em breve, esperamos que o Ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil — simplesmente porque não obedecemos às suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos. Entre esses opositores estão um senador devidamente eleito e uma jovem de 16 anos, entre outros”, afirmou a equipe de Assuntos Governamentais Globais da rede social.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A intimação de Moraes para que o X informasse ao Supremo quem é o representante da plataforma no Brasil foi feita em postagem no perfil oficial do STF no próprio X, o que não é fato comum. Segundo a Corte, a medida ocorreu assim justamente por não haver representante da rede no país.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em 17 de agosto, a equipe de Assuntos Governamentais Globais do X anunciou que iria encerrar as atividades do escritório da empresa no Brasil após Moraes ameaçar prender a então dirigente da instituição no país caso a rede social não cumprisse decisões judiciais.