Zambelli chama Benedita de ‘Chica da Silva’ e provoca reações

Alto contraste

A+

A-

Carla Zambelli pressionou Baptista Junior Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) chamou a também deputada Benedita da Silva (PT-RJ) de “Chica da Silva” durante uma transmissão nas redes sociais nesta terça-feira (2). Francisca da Silva de Oliveira, conhecida como Chica da Silva, foi uma escrava alforriada, que inspirou novela e filme.

Zambelli usou o nome para se referir a Benedita ao reclamar de não ter sido escolhida para discursar na primeira reunião de mulheres parlamentares dos países que integram o G-20. O evento ocorreu nesta terça em Maceió.

“Eu não vou falar porque provavelmente... não sei por que eu não vou falar. Parece que já foi montada pela Secretaria da Mulher, que é a Chica da Silva”, disse a parlamentar. Benedita é coordenadora-geral da bancada feminina da Câmara.

🚨 É inadmissível e grave, mas já esperado, que a deputada federal Carla Zambelli, eleita por SP, se refira à deputada negra Benedita da Silva como “Chica da Silva”. Não podemos permitir que essa ou qualquer outra racista passe impune com esse tipo de fala. pic.twitter.com/rCsqq0op4I — Monica das Pretas (@MonicaSeixas) July 2, 2024

A declaração provocou reações. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, falou que Benedita é uma das maiores referências da política nacional. “Uma inspiração para homens e mulheres que lutam por um país democrático, desenvolvido e sem racismo. Deputada Benedita, amamos a senhora e sempre estaremos ao seu lado”, acrescentou.

Publicidade

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também se pronunciou e expressou solidariedade à deputada. “Não podemos aceitar que discursos racistas e de ódio encontrem espaço em nossa sociedade e muito menos vindas de parlamentares, que devem seguir uma conduta ética e exemplar”, afirmou.

O PT, do Rio de Janeiro, chamou a fala de “racista”. “Nossa solidariedade e apoio a nossa grande referência e exemplo de luta @dasilvabenedita, que foi chamada de “Chica da Silva” pela deputada bolsonarista Carla Zambelli. Benedita tem uma trajetória política exemplar, principalmente na luta do povo preto. Racistas não passarão”, disse pelas redes sociais.

Publicidade

Benedita, por sua vez, se limitou a compartilhar as publicações de apoio que recebeu nas redes sociais.

Zambelli diz que apenas se confundiu

Ao R7, Carla Zambelli disse que não teve estresse algum. Segundo a parlamentar, ela apenas se confundiu na hora de se referir a Benedita e ainda procurou a colega para pedir desculpas e ela teria dito que ficou “lisonjeada” com a comparação. “O que aconteceu foi que eu fiz um vídeo, estava ao vivo, acabei chamando a Benedita de Chica. E aí fui pedir desculpas para ela por ter confundido o nome dela, hoje, e ela pegou e me disse assim: ‘Não, Carla, não tem problema nenhum. Inclusive me senti até lisonjeada porque a história da Chica da Silva é uma história bonita”, explicou Zambelli.

Segundo a deputada, ela estava chateada por não ter sido contemplada com algum dos seus projetos da Secretaria da Mulher. “Ela disse assim: ‘Ah, não tô sabendo de nenhum projeto seu lá na secretaria, mas eu vou mandar olhar porque se tiver eu vou pedir para fazer porque eu não sou o tipo de pessoa que gosta de misturar essas coisas, eu acho que a gente tem que atender os dois lados’, eu falei então eu te agradeço porque eu não me senti atendida nem aqui no evento em que eu não pude falar, né e afinal de contas eu fui a mulher mais votada do Brasil”. completou a parlamentar.