Zé Neto e Cristiano, Luísa Sonza, Alice Caymmi e festivais animam o fim de semana do DF A programação cultural também reúne festivais, cinema e espetáculos teatrais Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 16/08/2024 - 15h16 (Atualizado em 16/08/2024 - 15h16 ) ‌



Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O fim de semana chegou e Brasília terá diversas atrações culturais para você se divertir. A agenda preparada pelo R7 tem shows, espetáculos teatrais, cinema e festivais. As atividades começam nesta sexta-feira (16).





Festivais são para todos os gostos Reprodução/instagram @orquestrafilarmonicadebrasilia e Divulgação/Festival Jazz





Festival Sinfônico

A Orquestra Filarmônica de Brasília promoverá uma série de shows de diversos ritmos musicais. O primeiro acontece neste sábado (17) na Concha Acústica com capacidade para 5 mil pessoas. Zé Mulato e Cassiano, Ballet Cinderela, Roberto Corrêa e Fabiano Nascimento são alguns dos convidados da noite.





Onde: Concha Acústica

Quando: sábado (17)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 150

Festival Primeiro Olhar

Voltado para bebês, o “Festival Primeiro Olhar” chega à primeira edição com programação no sábado (17) e domingo (18). O evento terá o espetáculo Twinkle, da Cie.Lunatic, no Panteão da Pátria e da Liberdade. A classificação indicativa é de 1 a 5 anos e para um público de até 70 pessoas. A entrada é franca.





Onde: Panteão da Pátria e da Liberdade - Praça dos Três Poderes

Quando: sábado (17) e domingo (18)

Horário: 11h às 16h

Valor: gratuito





Cerrado Jazz Festival

No próximo fim de semana, Brasília recebe a 5ª edição do Cerrado Jazz Festival, evento musical que acontece no Museu Nacional da República. O festival oferece programação com jazz e música instrumental. A entrada é gratuita.





Onde: área externa do Museu Nacional da República

Quando: 23/8 e 24/8

Horário: 18h

Valor: gratuito

Espetáculos acontecem no CCBB Divulgação/CCBB









Bernadete e o cinema

O Centro Cultural Banco do Brasil oferece ao público a mostra “Bernadete e o cinema” de 16 de agosto a 5 de setembro. O longa homenageia o diretor e professor Jean-Claude Bernadet, ícone da história do cinema brasileiro. O público terá a oportunidade de assistir a 20 filmes com exibições de terça-feira a domingo. A entrada é gratuita.





Onde: CCBB

Quando: 16/8 a 5/9

Horário: conferir sessões no site do CCBB

Valor: gratuito





Ípsilon

O espetáculo teatral Ípsilon estreiou no CCBB no dia 14 de agosto. A peça aborda a história de Carolyna, uma astronauta que retorna à sua cidade natal, enfrentando desafios com um kit de sobrevivência errado. As sessões acontecem de quarta-feira a sábado até 25 de agosto.





Onde: CCBB

Quando: 14 a 25 de agosto

Horário: quarta a sábado às 20h; domingo às 18h

Valor: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)





Euforia

Com uma montagem que resgata a infância e as raízes culturais, o espetáculo de dança contemporânea “Euforia” estará no CCBB. A edição explora a multiplicidade dos corpos e histórias, além da capacidade da dança de transformar e regenerar.





Onde: CCBB

Quando: Quinta e sexta-feira

Horário: Quinta e sexta: 20h | Sábado e domingo: 18h

Valor: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (mria)





Projeto une design contemporâneo e conforto sofisticado, Divulgação/Edgar César





32ª edição CASACOR Brasília

Entre 15 de agosto e 13 de outubro, Brasília receberá a 32° edição da CASACOR Brasília , na Arena BRB Mané Garrincha. Serão 42 ambientes inspirados no tema “De presente, o agora” que resgata a ancestralidade para inspirar reflexões sobre o legado que desejamos deixar para as futuras gerações.

Onde: Arena BRB Mnaé Garrincha

Quando: 15/8 a 13/10

Horário: de terça a sexta-feira, das 15h às 22h. Sábados e feriados, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 21h

Valor: R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia)





Expocarros

De volta a Brasília, a Expocarros acontece de 23 a 25 de agosto no Pavilhão do Parque da Cidade. O evento terá a exposição de carros clássicos, modificados e antigos. Também terá shows de rock e atrações infantis.

Onde: Pavilhão do Parque da Cidade

Quando: 23 a 25 de agosto

Horário: 20h

Valor: gratuito





Tudo começa no Sonho - Toys

O mezanino da Torre de TV recebe a galeria “Tudo Começa no Sonho” de Daniel Morais na quarta-feira (21). A mostra é composta por cores, figuras abstratas e formas geométricas que mesclam com o grafitti. A ideia é inspirar e motivar o público a acreditar nos seus sonhos, despertar seus propósitos e vislumbrar seus desejos na arte urbana.

Onde: Mezanino da Torre de TV

Quando: a partir de 21 de agosto

Horário: segunda a sábado das 11h30 às 20h

Valor: R$ 15





veja as atrações deste fim de semana Reprodução/Instagram @ luisasonza e zenetoecristiano





Luísa Sonza, Zé Neto & Cristiano e Hugo & Guilherme

Pagode, Pop e Sertanejo embalam a noitada dos brasilienses neste fim de semana. No sábado (17) terá Pabllo Vittar, Gloria Groove e a estreia de Luísa Sonza no palco do Setor de Clubes Sul. No domingo (18), muito sertanejo com Zé Neto & Cristiano, Hugo & Guilherme e Tarcísio do Acordeon.





Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: sábado (17) e domingo (18)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 166 (sábado) e R$ 226 (domingo)





Alice Caymmi

A cantora Alice Caymmi é uma das atrações desta sexta-feira (16) do Parque da Cidade. Além dela, Vanessa da Mata, Larissa Vitorino e Nas Cordas do Choro também estarão presentes. No sábado (17), será a vez de Duda Beat, Puro Suco, Ediá, Margaridas e Luedji Luna de subirem ao palco.





Onde: Estacionamento 9 do Parque da Cidade

Quando: sexta-feira (16) e sábado(17)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 45

Filmes serão exibidos no Cine Brasília Divulgação/Planos 3 filmes e Paris Filmes





Cine Brasília

Neste fim de semana, a programação do Cine Brasília reúne filmes para todas as idades. Terá sessões para a animação “Os inseparáveis”, e para os longas “Família” e “Filho de Boi”. Os horários podem ser conferidos no site do cinema.

Onde: Cine Brasília

Quando: sexta (16), sábado (17) e domingo(18)

Horário: conferir sessões no site do Cine Brasília

Valor: R$ 22,80 (inteira) e R$ 14,40 (meia)





*Sob Supervisão de Augusto Fernandes