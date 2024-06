Zoo de Brasília abre votação para escolher nome de filhote de bugios-de-mãos-ruivas

Alto contraste

A+

A-

Espécie do animal vive em extinção Divulgação/Zoo de Brasília

O Zoológico de Brasília abriu nesta quarta-feira (26) uma enquete para escolha do nome de um filhote de macaco da espécie bugios-de-mãos-ruivas. Entre as opções, o público pode escolher por Thiaguinho, Ameixinha, Tarzan e Café. A votação acontece por 24h nas redes sociais do instituto. O resultado será divulgado na quinta-feira (27), às 14h.

As sugestões de nomes foram escolhidas pelo Zoológico após sugestões de internautas nas redes sociais. O macaco nasceu em janeiro deste ano e é filho do casal Lipe e Bel. Na época, o zoo chegou a celebrar o nascimento do animal com um vídeo.

O bugio-de-mãos-ruivas é uma espécie de primata que se destaca pela pelagem avermelhada nas mãos e na cauda. Segundo o Zoológico, a espécie está ameaçada de extinção devido à perda de hábitat e caça ilegal.

Publicidade 1 / 3 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Votação acontece nas redes sociais do zoo de Brasília Divulgação/Zoo de Brasília

Arraiá do Zoo

O Zoológico vai promover o “Arraia do Zoo” no primeiro fim de semana de julho. Essa será a primeira festa promovida pelo espaço. A programação reúne apresentação de quadrilha, comidas típicas, além do enriquecimento ambiental temático dos animais.

Publicidade

A organização do evento informou que, para garantir o bem estar dos animais, as atividades serão realizadas em uma área separada.

Onde: Zoo de Brasília

Publicidade

Quando: 5, 6 e 7 de julho

Horário: 10h às 16h

*Sob supervisão de Fausto Carneiro