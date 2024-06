Carros poluentes e a proposta de taxa variável no imposto do pecado O Governo Federal considera as questões ambientais dispendiosas, e até mesmo a Reforma Tributária não está isenta delas. Desde o...

Fotos: Shilin Wang / Pixabay

O Governo Federal considera as questões ambientais dispendiosas, e até mesmo a Reforma Tributária não está isenta delas. Desde o início, havia a intenção de implementar uma taxa variável para os veículos, de acordo com sua emissão de poluentes. Essa proposta permanece sólida no projeto enviado ao Congresso, mais firme do que nunca.

