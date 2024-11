Etanol chega a ter alta de 9,11% e fica mais caro em 13 estados Etanol chega a ter alta de 9,11% e fica mais caro em 13 estados Feed TV - Arquivo de Auto|Do R7 12/11/2024 - 14h30 (Atualizado em 12/11/2024 - 14h30 ) twitter

Etanol em posto de gasolina

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 13 Estados, caíram em outros 9 e ficaram estáveis em 4 e no Distrito Federal (DF) na semana passada. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilados pelo AE-Taxas. Veja detalhes abaixo e saiba quanto está em cada estado.

