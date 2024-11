Marca lança carro exclusivo inspirado em ‘007: Goldfinger’ por R$ 27,5 milhões; veja as fotos Modelo único homenageia o clássico vilão de James Bond com luxuosos detalhes em ouro Carros|Do R7 25/10/2024 - 18h02 (Atualizado em 25/10/2024 - 18h02 ) twitter

Phantom Goldfinger é um dos carros mais exclusivos do mundo, com apenas uma unidade Reprodução/X/@PinstonHeads

A Rolls-Royce, marca de luxo, lançou uma edição especial do Phantom em homenagem aos 60 anos do filme 007 contra Goldfinger, de James Bond. Avaliado em R$ 27,5 milhões, o Phantom Goldfinger traz elementos que homenageiam o vilão Auric Goldfinger, incluindo diversos detalhes em ouro e referências diretas ao longa de 1964.

Desenvolvido ao longo de três anos, o modelo incorpora uma barra de ouro maciço no console central e dezenas de detalhes escondidos em ouro de 22 quilates. Além disso, o carro apresenta detalhes inspirados na região de Furka Pass como um desenho no painel imitando o mapa topográfico do local, além de possuir a constelação observada no céu das montanhas locais em seu teto. A região de Furka Pass, na Suíça, foi onde as icônicas cenas de perseguição do filme de 1964 foram gravadas e também onde o carro original ficou marcado na história do cinema.

Entre as exclusividades, o veículo conta com uma coloração especial de amarelo, recriando a pintura do carro original do filme. Os designers tiveram o cuidado de incluir pequenas referências como tacos de golfe dourados no porta-malas, fazendo alusão à marcante cena da partida de golf entre Bond e Goldfinger. A criação é considerada uma das mais luxuosas e personalizadas já feitas pela Rolls-Royce, e já foi encomendada por um colecionador britânico e fã da franquia de filmes do agente 007.

Por ser um carro único, com apenas um exemplar no mundo, o Phantom Goldfinger tem um potencial de se tornar um item de colecionar ainda mais valioso no futuro, assim como outros carros de luxo com poucos exemplares como o Bugatti La Voiture Noire e a Ferrari 250 GTO, que por conta da exclusividade e raridade, valorizaram consideravelmente ao longo dos últimos anos, atingindo valores astronômicos em leilões. Seguindo essa tendência, o Phantom Goldfinger pode facilmente se valorizar muito além de seu preço inicial, especialmente pela sua ligação com a famosa série de filmes e seu status de peça única.

Veja as fotos do modelo:

O exemplar novo junto ao exemplar de 1964 Reprodução/X/@PinstonHeads

Frente do carro Reprodução/X/@007

Painel do carro Reprodução/X/@PistonHeads

Detalhes em ouro estão presentes em todo o carro Reprodução/X/@007