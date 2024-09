Ação conjunta entre Brasil, Croácia e Espanha mira grupo suspeito de tráfico internacional Justiça autorizou bloqueio de até R$ 20 milhões nas contas bancárias de cada investigado Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 05/09/2024 - 09h06 (Atualizado em 05/09/2024 - 09h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mais de 120 policiais participam da ação Divulgação/Polícia Federal - 5.9.2024

A Polícia Federal e a Receita Federal cumpriram nove mandados de prisão e 38 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina e Paraná. As medidas fazem parte de uma investigação contra um grupo suspeito de tráfico internacional de cocaína. Além do apoio das autoridades brasileiras, também colaboraram a Guarda Civil Espanhola, que cumpre medidas judiciais na Espanha, a Polícia Nacional da Croácia e a Europol. A Justiça também autorizou a apreensão de bens e imóveis no valor aproximado de R$ 7,2 milhões, bem como o bloqueio de até R$ 20 milhões das contas bancárias de cada um dos investigados.

As investigações revelaram que o grupo investigado possuía uma estrutura logística sofisticada para operacionalizar suas atividades ilícitas. Grande parte da droga movimentada era enviada para o exterior pelo Porto de Paranaguá (PR), além de outras instalações em todo o país. A cocaína era armazenada em contêineres e transportada em barcos pesqueiros. Segundo os investigadores, o grupo utilizava mergulhadores para inserir a droga em compartimentos submersos dos navios.

Publicidade 1 / 4 ‌



‌



‌



‌



‌

As investigações revelaram que o grupo investigado possuía uma estrutura logística sofisticada para operacionalizar suas atividades ilícitas

“Foram identificadas diversas apreensões de carregamentos de cocaína vinculados à atuação desta organização criminosa, bem como foram realizadas apreensões de drogas ao longo da investigação, totalizando mais de três toneladas de cocaína”, afirmou a PF.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Lucros

Os investigadores afirmam que os lucros da operação criminosa eram utilizados para expandir a logística do grupo, com a aquisição de barcos, empresas, imóveis e armas de fogo.

Penas

Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e associação para fins de tráfico, com penas que podem chegar a 50 anos de prisão, além do crime de lavagem de dinheiro, que pode acarretar penas de até 10 anos de prisão por cada infração.