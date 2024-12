Acidente entre dois ônibus e uma carreta deixa cinco mortos e 23 feridos na Bahia Tragédia ocorreu na BR-110, na proximidade do município de Olindina, e envolveu cerca de 90 pessoas Cidades|Do R7 05/12/2024 - 08h48 (Atualizado em 05/12/2024 - 10h12 ) twitter

Acidente envolveu dois ônibus e uma carreta Reprodução RECORD Bahia

Na noite desta quarta-feira (04), um acidente envolvendo dois ônibus e uma carreta na BR-110, no povoado de Dona Maria, em Olindina, na Bahia deixou cinco mortos e 23 feridos, O local do acidente foi a cerca de 218 de Salvador, capital baiana.

De acordo com 19ª Batalhão de Bombeiros Militares de Alagoinhas, cerca de 90 pessoas se envolveram no acidente e os dois ônibus voltaram de Caruaru, em Pernambuco, e estavam a caminho do sul da Bahia.

Os ônibus transportavam passageiros que viajavam para realizar compras. Diversas ambulâncias do SAMU e equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o local, e os feridos foram encaminhados para hospitais de Olindina e Ribeira do Pombal, cidade próxima.

Segundo a empresa Kal Tour, responsável por um dos ônibus envolvidos, o acidente foi causado após o capotamento de uma carreta e o local não havia sido sinalizado corretamente. Um dos ônibus envolvidos, o motorista tentou frear para evitar a colisão, mas acabou atingindo a carreta. Em seguida, o segundo ônibus, locado pela empresa, também se envolveu no acidente ao tentar desviar do mesmo obstáculo.

Quatro vítimas fatais estavam no veículo locado. De acordo com relatos de passageiros, os mortos eram moradores de Itamarati (Ibirapitanga), Gandu e Feira de Santana. Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas.

A empresa de transporte informou que tem licença de transporte expedida pela (ANTT) Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a ausência de sinalização no local do acidente foi apontada como um fator determinante para a tragédia, levantando questionamentos sobre as condições de segurança na rodovia.