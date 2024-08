Advogados suspeitos de negociar decisões judiciais tem R$ 37 milhões em bens bloqueados Os investigados poderão responder por crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de capitais Cidades|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 28/08/2024 - 12h34 (Atualizado em 28/08/2024 - 12h35 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

PF investiga advogados suspeitos de negociarem decisões judiciais com desembargador na Bahia Reprodução/Agência Brasil

Advogados suspeitos de estarem envolvidos com negociações de decisões judiciais de um desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia tiveram cerca de R$ 37 milhões em bens bloqueados pela justiça. A decisão foi tomada após uma ação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público Federal que começou na terça-feira (27). Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra um dos investigados.

Os advogados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de capitais, caso a investigação comprove o envolvimento dos suspeitos. A determinação da justiça se formou a partir do andamento da Operação Patronos da PF, que passou pelas fases V e VI nesta semana.

*Sob supervisão de Bruna Lima