Aeroporto de Florianópolis permanece fechado após incidente na pista de pouso Pneus de aeronave sofreram danos durante o pouso, o que prejudica a retirada do local; ninguém ficou ferido Cidades|Do R7, em Brasília 12/08/2024 - 10h51 (Atualizado em 12/08/2024 - 11h03 ) ‌



Avião teve pneus prejudicados durante o pouso Reprodução/Floripa Airport/Arquivo

O Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC) permanece fechado para pousos e decolagens na manhã desta segunda-feira (12). A ação foi necessária após uma aeronave da companhia aérea Azul sofrer danos nos pneus durante o pouso, o que dificulta a retirada dela do local. Segundo a Zurich Airport Brasil, 35 voos foram impactados com a interdição da pista. A orientação é que passageiros com voo marcado entrem em contato com a companhia aérea para remarcações e informações sobre o voo, dando preferência aos canais digitais de atendimento.

35 voos foram impactados com paralisação das atividades, diz concessionária responsável pelo tribunal Reprodução/Floripa Airport - 12.8.2024

A administração do terminal ressaltou que todos os passageiros e tripulantes desembarcaram com segurança. “A concessionária trabalha junto à Azul e aos demais órgãos competentes para a liberação da pista o mais breve possível”, afirmou em nota.

A última atualização foi divulgada às 10h desta segunda-feira, e a previsão é que o local seja liberado ainda à tarde.