Aeroporto de Porto Alegre é reaberto nesta sexta-feira após mais de cinco meses sem voos

Aeroporto de Porto Alegre retoma operações, após mais de cinco meses fechado Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini - Arquivo

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), foi reaberto nesta sexta-feira (18), após mais de cinco meses sem receber voos comerciais devido às enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul. Neste momento, segundo o governo federal, o local vai receber 128 voos diários, em operação parcial com a pista reduzida.

O aeroporto vai receber os voos entre 8h e 22h, com a pista principal reduzida (1.730 metros). Na próxima segunda-feira (21), foram previstos até agora 71 voos. A previsão é de que a operação seja retomada em sua integralidade até 16 de dezembro, segundo a concessionária que administra o espaço.

Fechado em 3 de maio, o aeroporto ficou com 75% da pista de pousos e decolagens submersa por semanas. De acordo com dados mais recentes da Defesa Civil do RS, divulgados em 20 de agosto, 183 pessoas morreram em decorrência das chuvas e 748 cidades foram afetadas. Ao todo, 2.398.255 foram impactados pelas enchentes.

Em agosto, o governo autorizou a venda de bilhetes aéreos para o Salgado Filho. A estimativa do ministério é de que sejam feitos 128 voos diários, o equivalente a mais de 900 voos semanais ou 3 mil voos por mês.

Em paralelo, a gestão federal avalia a possibilidade de construir um novo aeroporto no estado. A estrutura seria instalada no distrito de Vila Oliva, em Caxias do Sul.

Operações

“A fase 1, de limpeza e avaliação de danos, já foi concluída. Na fase 2, prevista para encerrar em outubro, será feita a recuperação das áreas necessárias para a retomada da operação de pouso e decolagem afetadas. São 1,3 mil metros de extensão (equivalente a 60 mil metros quadrados), da pista de pouso e decolagem; 20 mil metros quadrados, do Pátio 1, local onde as aeronaves ficam estacionadas e a taxilane do Pátio 1 (Posições 06 a 011, equivalente a 20 mil metros quadrados)”, diz o governo.

Já a fase 3, de recuperação, terá início neste mês nas áreas em que não houver movimentação de aeronaves. Dessa forma, a operação de pousos e decolagens não vai sofrer interferência. Nessa etapa, está prevista a recuperação de 1,2 mil metros quadrados de extensão. Também será feita a fresagem do pavimento, preparando-o para receber recapeamento ou reconstrução em pavimento flexível, dependendo do local.

Contrato portuário

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, vai participar de outra agenda, também no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o titular vai celebrar o contrato de adesão do Porto Meridional de Arroio do Sal. “A medida autoriza a exploração de instalação portuária na modalidade de Terminal de Uso Privado (TUP) em Arroio do Sal, com investimentos estimados em R$ 1,2 bilhão, destinados à movimentação de granel sólido, granel líquido e gasoso, carga geral e conteinerizada”, diz a pasta.