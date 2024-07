Apagão cibernético: Latam e Azul pedem que clientes cheguem cedo no aeroporto Apesar de não haver registro de atrasos significativos no Brasil, companhias aéreas em todo o mundo enfrentam problemas Cidades|Do R7 19/07/2024 - 10h11 (Atualizado em 19/07/2024 - 10h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Aeroportos brasileiros têm operação normal nesta sexta-feira TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 15.07.2024

Diante do apagão cibernético que afeta companhias aéreas e empresas de diversos setores em todo o mundo, nesta sexta-feira (19), duas companhias aéreas brasileiras — Azul e Latam — pedem que seus clientes verifiquem o horário de seus voos marcados para hoje pelo aplicativo e que cheguem ao aeroporto com mais antecedência.

“A Azul informa que, devido intermitência no serviço global de tecnologia da informação, que impacta diretamente o sistema de reservas e operação na aviação mundial, alguns voos podem sofrer atrasos pontuais. A recomendação é que os clientes, que possuem voo hoje e ainda não realizaram o check-in, cheguem ao aeroporto mais cedo e dirijam-se ao balcão de atendimento da companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos clientes”, diz a companhia em comunicado.

O aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), principal hub da Azul, registrava, às 10h30, atraso médio de 42 minutos nos pousos e de 52 minutos nas decolagens, segundo a plataforma de monitoramento de voos Flightradar24.

A Gol informou que seus sistemas e operações não sofreram impacto até agora.

Publicidade

Grandes empresas aéreas, como American Airlines, KLM, Ryanair, Delta, United Airlines, entre outras, estão com dificuldade para embarcar passageiros devido a uma falha massiva no Windows, sistema operacional da Microsoft.

Nos Estados Unidos, os aeroportos de Los Angeles, La Guardia (Nova York), Filadélfia, Fort Lauderdale, Washington-Dulles, Washington-Reagan, Detroit, Dallas-Fort Worth, Atlanta e Charlotte enfrentavam atrasos médios nos voos de até 157 minutos, de acordo com o Flightradar24.

Publicidade

O mesmo cenário se repetiu em importantes terminais aeroportuários da Europa, com atrasos em massa em Amsterdã, Zurique, Paris (Orly) e Londres (City e Stansted).

Cartão de embarque preenchido manualmente em companhia europeia Reprodução/X

Em muitos desses aeroportos, os cartões de embarque e as etiquetas de bagagens estão sendo preenchidos de forma manual devido à impossibilidade acesso aos sistemas eletrônicos.

Publicidade

O problema no Windows foi aparentemente causado por uma atualização da empresa de cibersegurança CrowdStrike, que diz que não se trata de um incidente de segurança ou ataque cibernético.

O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, postou no X que a empresa “está trabalhando ativamente com os clientes afetados por um defeito encontrado em uma única atualização de conteúdo para hosts do Windows”.

“Isso não é um incidente de segurança ou ciberataque. O problema foi identificado, isolado e uma correção foi implementada”, escreveu.

As interrupções continuaram horas após a empresa de tecnologia ter dito que estava corrigindo gradualmente um problema que afetava o acesso aos aplicativos e serviços do Microsoft 365.