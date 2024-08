Apagão deixa quase 800 mil consumidores sem energia no Acre e em Rondônia Ministério de Minas e Energia determinou a abertura de uma Sala de Situação para acompanhar o caso Cidades|Hellen Leite, do R7, em Brasília 22/08/2024 - 19h33 (Atualizado em 22/08/2024 - 20h27 ) ‌



Acre e Roraima ficam sem energia após apagão

Um apagão deixou quase 800 mil consumidores sem energia elétrica nos estados do Acre e Rondônia nesta quinta-feira (22). O MME (Ministério de Minas e Energia) confirmou que o problema foi causado por um “evento externo” no Sistema Interligado Nacional. A pasta também afirmou que as “condições de atendimento do sistema elétrico brasileiro permanecem confiáveis em todo território nacional”.

Segundo a concessionária Energisa, que atende os estados, o apagão afetou cerca de 218 mil unidades consumidoras no Acre e aproximadamente 572 mil em Rondônia. Isso representa 75% dos clientes no Acre e 84% em Rondônia.

“O fato resultou em interrupção de 187 MW no Acre e 797 MW em Rondônia. Logo que constada a situação, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a abertura imediata de sala de situação, com participação do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), da Agência Nacional de Energia Elétrica e do corpo técnico do MME para garantir celeridade à recomposição do sistema e acompanhar as demais tratativas sobre a ocorrência”, informou o ministério em nota.

O processo de recomposição da energia nos estados começou por volta das 17h10. Segundo o ministério, a previsão é que todo o serviço seja reestabelecido nas próximas horas. A Energisa informou que aguarda a autorização do ONS para permitir o restabelecimento do fornecimento.