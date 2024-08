Após calorão, temperaturas despencam no Centro-Sul, e São Paulo deverá ter mínima de 8°C Previsão do tempo para o fim de semana prevê queda de temperaturas em boa parte do país Cidades|Do R7 23/08/2024 - 10h15 (Atualizado em 23/08/2024 - 10h15 ) ‌



O final de semana está chegando e com ele, o frio. Ao menos para os moradores da região Centro-Sul do país, conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nova frente fria mantém temperaturas baixas na capital CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 09.07.2024

Em São Paulo, por exemplo, o sábado terá máxima de 23°C e mínima de 14°C. Já no domingo, os termômetros caem ainda mais: máxima de 16°C, mínima de 8°C.

Campo Grande também está na rota do frio. No sábado, a capital sul-mato-grossense terá máxima de 22°C e mínima de 14°C. No domingo, máxima de 18°C e mínima de 11°C

Em Curitiba, no sábado, muitas nuvens, com chuvas isoladas. A máxima prevista é de 16°C, com mínima de 8°C. No domingo, mais frio: máxima de 13°C, mínima de 3°C.

‌



Mais ao sul, o sábado em Florianópolis terá muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Máxima de 16°C, mínima de 12°C. No domingo, máxima também é de 16°C e a mínima de 12°C.

Para fechar a região do país com quedas de temperatura, Porto Alegre terá no sábado máxima de 16°C e mínima de 8°C. No domingo, máxima de 14°C, mínima de 7°C.

Ainda segundo o Inmet, o clima segue frio no Centro-Sul até terça-feira (27).