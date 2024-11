Avião da Força Aérea Brasileira cai em Natal Piloto, que estava em treinamento, conseguiu ejetar antes da queda da aeronave Cidades|Do R7 22/10/2024 - 14h07 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h51 ) twitter

Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) caiu em Natal, no Rio Grande do Norte, na tarde desta terça-feira (22). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da instituição.

O caça F-5M estava participando de um treinamento, e o piloto conseguiu realizar o procedimento de ejeção da aeronave com sucesso, antes da queda. Ele foi atendido e passa bem.

“Direcionou-a para uma região desabitada, havendo sido resgatado por equipe de salvamento da FAB”, informou em nota.

Aeronave explodiu e pegou fogo após queda Fotos de Reprodução

A aeronave caiu em Parnamirim, em uma área de mata, próxima a alguns condomínios residenciais. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar no combate a um incêndio que atingiu a vegetação.

Ainda de acordo com a FAB, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) vai investigar o acidente para identificar as possíveis causas da queda do avião.

Em novembro, acontece a Cruzex, exercício operacional aéreo multinacional promovido pela FAB, e, nos últimos dias, diversas aeronaves da FAB começaram a seguir para a BANT (Base Aérea de Natal) para participar do treinamento.

