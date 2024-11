Avião de pequeno porte cai no interior de São Paulo após bater em morro Segundo o Corpo de Bombeiros do estado, a aeronave caiu em uma área de difícil acesso Cidades|Thays Martins, do R7, em Brasília 23/10/2024 - 23h07 (Atualizado em 23/10/2024 - 23h56 ) twitter

Equipes do corpo de bombeiros estão mobilizadas Redes sociais/ reprodução

Um avião de pequeno porte de matrícula PT-MBU caiu em Paraibuna, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira (23), na divisa com Santa Branca. Segundo o Corpo de Bombeiros do estado, a aeronave caiu em uma área de difícil acesso, durante uma forte tempestade.

O avião bateu em um morro e, após o impacto, pegou fogo. “Moradores da região testemunharam o acidente e imediatamente acionaram as autoridades", disse os bombeiros em nota. Ainda não há informações sobre vítimas.

A Defesa Civil também informou que as equipes da já acessaram o local. “Trata-se de área de mata e de difícil acesso", diz em nota.

O prefeito da cidade, Vitão Miranda (PSD), também confirmou a ocorrência pelas redes sociais. “Infelizmente, queda de aeronave”, escreveu.

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para a ocorrência.

“Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação", disse a FAB.