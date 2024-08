Bombeiros de Goiás resgatam dupla de SP que se perdeu em trilha na Chapada dos Veadeiros As mulheres relataram que saíram da trilha e o celular descarregou, o que as obrigou a dormir na mata Cidades|Do R7, em Brasília 08/08/2024 - 09h00 (Atualizado em 08/08/2024 - 09h31 ) ‌



Dupla precisou passar a noite na mata Divulgação/Corpo de Bombeiros de GO - 8.8.2024

O Corpo de Bombeiros de Goiás resgatou duas turistas de São Paulo que se perderam em uma trilha da Chapada dos Veadeiros, na noite manhã desta quinta-feira (8). Segundo informações, as jovens saíram para realizar o percurso conhecido como Sertão Zen no dia anterior, aproximadamente a 5 km da cidade, e não retornaram. A dupla foi encontrada a pouco mais de 2 km do início da caminhada, e estavam um pouco desidratadas e com sede.

Jovens estavam desidratadas e estavam sem celular Divulgação/Corpo de Bombeiros de GO - 8.8.2024

Segundo informações dos bombeiros, o proprietário da casa onde as jovens estavam hospedadas estranhou a demora na volta e entrou em contato com as turistas. Em uma mensagem, elas informaram que estavam bem e que estariam na hospedagem em uma hora. Quando isso não aconteceu, o morador acionou o Corpo de Bombeiros e um grupo de buscas.

Jovens foram encontradas a 2,1 km do início da trilha

Os profissionais contaram com a ajuda de um guia experiente na área. Segundo o relato dado pelas turistas, elas saíram da trilha e o celular descarregou, o que as obrigou a dormir na mata. Elas foram conduzidas para casa onde estavam hospedadas.