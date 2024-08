Bombeiros de Goiás usam drones para combater incêndio florestal no Parque dos Pirineus Além dos equipamentos, foram usados sopradores, para a contenção das chamas, e com reserva de água das viaturas para apagar o fogo Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 08/08/2024 - 12h29 (Atualizado em 08/08/2024 - 12h37 ) ‌



Total da área atingida ainda é calculado Divulgação/Corpo de Bombeiros de GO - 08.08.2024

O Corpo de Bombeiros do Goiás contou com o auxílio de drones para o combate de um incêndio florestal na região de Três Picos, localizada no Parque dos Pirineus (GO). O fogo, segundo os combatentes, consumiu uma extensa área de vegetação. A corporação, no entanto, não divulgou os dados oficiais da área atingida. Além dos equipamentos, os bombeiros contaram com o auxílio de sopradores, para a contenção das chamas, e com a reserva de água das viaturas para garantir a eficácia na extinção do fogo.

“As equipes trabalharam intensamente das 11h às 20h para controlar o avanço das chamas e proteger a área afetada”, destacou o Corpo de Bombeiros.

Incêndio em vegetação no Parque dos Pirineus em Pirenópolis é controlado após ação dos Bombeiros

Os locais atingidos pelo incêndio incluíram o Parque Estadual dos Pirineus, no município de Pirenópolis e em Cocalzinho de Goiás. Para a ocorrência, foram empenhadas quatro viaturas. “A rápida e eficiente resposta das equipes de combate a incêndios ajudou a minimizar os impactos ambientais e garantir a segurança das áreas afetadas”, afirmou a corporação.