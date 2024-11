Brasil perdeu R$ 792,7 bilhões com desastres naturais entre 1991 e 2023, diz pesquisa Levantamento não considerou as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul neste ano, um dos maiores da história do país Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 16/10/2024 - 09h58 (Atualizado em 16/10/2024 - 11h14 ) twitter

Estudo analisou dados entre 1991 e 2023 Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

Um estudo da Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) mostrou que o Brasil perdeu R$ 792,7 bilhões com desastres naturais entre 1991 e 2023. O montante se refere a perdas causadas por danos materiais, que somam R$ 132 bilhões, além de prejuízos públicos e privados. A pesquisa também revela que quase a metade das ocorrências está relacionada ao fator climático, seguida por problemas no setor hidrológico (entenda a classificação abaixo).

Apesar de representar um percentual menor, os desastres hidrológicos causam a maioria das mortes—oito em cada dez—além de 90% dos danos materiais. Quando consideramos os prejuízos totais, essa categoria representa 56,5% de todas as perdas registradas.

Definições

Segundo o Cobrade (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres), as definições para cada um dos grupos analisados são:

Hidrológicos: inundações, enxurradas e alagamentos

inundações, enxurradas e alagamentos Meteorológicos: ondas de frio/calor, chuvas intensas, granizo, tornados e vendavais

ondas de frio/calor, chuvas intensas, granizo, tornados e vendavais Climatológicos: estiagem, seca, incêndio florestal e baixa umidade

Nos anos analisados, o país registrou 67.230 ocorrências e 5.142 mortes em decorrência dos desastres, com destaque para as ocorrências de chuvas na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, e em Pernambuco, Minas Gerais e no RJ, em 2023. Entre 2015 e 2023, houve um aumento de 142% na quantidade de registros no país.

O levantamento não considerou as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul neste ano. O evento é considerado o maior desastre na história da região.

Desastres hidrológicos

Quando fazemos o recorte dos desastres hidrológicos, o Brasil registrou 25.935 ocorrências entre 1991 e 2023, resultando em 4.286 mortos, 8,8 milhões de desabrigados e 665,6 mil feridos. Quando avaliamos o impacto total desses desastres, o número chega a 92,9 milhões de afetados.

A pesquisa também revela que as ocorrências geraram danos materiais na ordem de R$ 120 bilhões, sendo R$ 26 bilhões em prejuízos públicos e R$ 94 bilhões na área privada. No total, as perdas chegam a R$ 270 bilhões.

Tipos

Ainda segundo os técnicos, o principal tipo de desastre hidrológico registrado no período foi a enxurrada, representando 3 em cada 10 ocorrências. Veja a relação completa:

Enxurradas: 37%

37% Chuvas intensas: 25,9%

25,9% Inundações: 23,8%

23,8% Alagamentos: 7,2%

7,2% Movimento de massa: 6%