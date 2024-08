Brasil registrou 746 mortes e 388 acidentes fatais de avião entre 2014 e 2024, diz painel do Cenipa Número não considera as 62 vítimas da queda da aeronave em Vinhedo (SP), na última sexta-feira Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 12/08/2024 - 09h49 (Atualizado em 12/08/2024 - 10h22 ) ‌



Cenipa investiga possíveis causas Divulgação/FAB - 11.08.2024

Dados do painel SIPAER, que computa as ocorrências aeronáuticas na aviação civil do país, mostram que 746 pessoas morreram em acidentes envolvendo aviões entre 2014 e 2024. O número não considera as 62 vítimas da queda da aeronave da Voepass em Vinhedo (SP), na última sexta-feira (9). Entre os principais fatores que contribuíram para os acidentes estão falhas ou mau funcionamento e excursão da pista, que acontece quando o avião sai da superfície da pista durante o pouso ou decolagem. Ao todo, o país registrou 388 acidentes fatais nos 10 anos.

A página é gerida pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que também é responsável pela investigação do acidente recente. Segundo o painel, a maioria dos acidentes envolveu operações privadas, seguidas pelas agrícolas e de instrução. Os anos de 2015 e 2016 foram os anos com os maiores números de ocorrências, com 47 e 45, respectivamente.

Se considerarmos os casos sem vítimas, o Brasil registrou 1.665 acidentes aéreos nos 10 anos analisados. Os fatores que mais contribuíram para os casos foram:

Falha e mau funcionamento: 333 registros

333 registros Excursão da pista: 289 registros

289 registros Perda de controle em voo: 275 registros

275 registros Perda de controle no solo: 144 registros

144 registros Indeterminado: 115 registros

Em relação aos locais, o estado de São Paulo conta com o maior número de registros, com 305, seguido por Mato Grosso, com 186, e Rio Grande do Sul, com 159.

Veja os 10 estados com mais acidentes aéreos:

São Paulo: 305 ocorrências

305 ocorrências Mato Grosso: 186

186 Rio Grande do Sul: 159

159 Minas Gerais: 147

147 Pará: 128

128 Paraná: 121

121 Goiás: 106

106 Mato Grosso do Sul: 75

75 Santa Catarina: 60

60 Amazonas: 58

Acidente em Vinhedo (SP)

Na sexta-feira (9), a aeronave da Voepass saiu de Cascavel, no Paraná, e ia para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O avião caiu sobre a cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, cerca de 17 minutos antes do pouso.

Caixa-preta do avião que caiu em Vinhedo (SP) Divulgação/FAB - 10.08.2024

Até o momento, não se sabe a causa exata da queda da aeronave. A principal teoria é a de que o acúmulo de gelo nas asas tenha comprometido a estabilidade do avião, mas isso ainda não há comprovação. O Cenipa fará as investigações para determinar a causa do acidente que matou 62 pessoas.

O modelo do avião que caiu é usado em trajetos regionais pelo mundo. Especialistas acreditam que o mau tempo pode ter contribuído para o acúmulo de gelo nas asas. O ATR-72 é uma aeronave de médio porte com boa reputação de segurança. Por características de projeto, voa a uma altitude inferior à operada pelos grandes jatos, justamente onde ocorre uma maior formação de gelo na atmosfera.

O comboio com os últimos 12 corpos do acidente aéreo em Vinhedo (SP) chegou ao Instituto Médico Legal de São Paulo. Com isso, os corpos das 62 vítimas foram retirados do local do acidente e agora passarão pelo processo de identificação. O trabalho dos peritos deve continuar durante a noite.