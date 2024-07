Brasil registrou em média um golpe a cada 16 segundos em 2023, diz Anuário de Segurança Pesquisadores chamam a atenção para o crescimento de estelionatos no país, que já são maiores que as ocorrências de roubo Cidades|Do R7, em Brasília 18/07/2024 - 10h36 (Atualizado em 18/07/2024 - 10h38 ) ‌



Brasil registrou mais de 1 milhão de casos em 2023 Tânia Rêgo/Agência Brasil

Dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que o Brasil registrou, em média, de um golpe a cada 16 segundos em 2023, com o registro de 1.965.353 ocorrências em todo o país. O relatório, divulgado nesta quinta-feira (18) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, afirma os estelionatos começaram a superar o número de roubos no Brasil já a partir de 2021, o que não é uma exclusividade do país. “Por trás da tela de um computador ou de um smartphone, o criminoso está protegido de todos os riscos associados à interação humana direta. Ou seja, as tecnologias digitais servem de escudo para o criminoso que pode atuar deixando menos vestígios e com chances ínfimas de confronto com a polícia”, ressalta.

Entre 2022 e 2023, os estelionatos por meio virtual subiram 13,6%; o total de estelionatos cresceu 8,2%; e, ainda, os furtos de celulares oscilou 0,7% para cima. Já na outra ponta, Na ponta oposta, chama atenção a forte queda no registro de roubos a bancos e demais instituições financeiras, de quase 30% no mesmo período, seguidos dos roubos a estabelecimentos comerciais (-18,8%). “Além disso, as novas tecnologias permitem que os criminosos virtuais realizem os golpes em um volume muito maior, pois a partir de uma base de dados de telefones, por exemplo, podem criar robôs para enviar mensagens que busquem ludibriar literalmente milhões de vítimas em potencial”, afirma.

Porém, o estudo chama atenção para a tipificação recente deste tipo de crime, que aconteceu em 2021. “Registros que antes eram classificados em outras naturezas delituosas passaram a ganhar uma categoria própria, trazendo à tona um fato que antes estava invisibilizado, não obstante causar danos significativos para a sociedade brasileira”, afirma.

“Porém, essa possível melhoria no registro de ocorrências referentes aos golpes virtuais explica só uma parte da tendência, uma vez que os dados desagregados oscilam bastante, mesmo após a mudança na legislação”, também ressalta.

Evolução dos roubos e estelionatos entre 2018 e 2023

2018

Roubos: 1.506.151 casos

Estelionatos: 426.799 casos

2023

Roubos: 870.320 casos

Estelionatos: 1.965.353 casos

Novo cenário

Para tentar explicar a mudança de comportamento da ação criminosa, os responsáveis pelo estudo utilizam um estudo publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023. Em “As novas configurações dos crimes patrimoniais no Brasil”, os pesquisadores Renato Sérgio de Lima e Samira Bueno defendem que a velocidade com que a transformação digital avança no mundo e no Brasil provocaram uma sofisticação no cometimento de delitos.

Um ponto abordado é a incorporação quase que absoluta de smartphones na vida cotidiana da imensa maioria da população brasileira. “O número crescente de estelionatos e golpes virtuais responderia, portanto, à migração cada vez mais intensa de esferas da vida para o ambiente cibernético acessado pelos smartphones (bancos, aplicativos de relacionamento, de serviços de transporte, saúde e/ou alimentação, entre outros)”, defende o relatório.