Brasil tem 30 regiões urbanas com mais de 1 milhão de habitantes País possui 212,5 milhões de pessoas, sendo que um em cada cinco brasileiros vive no estado de São Paulo, segundo o IBGE Cidades|Do R7 29/08/2024 - 11h37 (Atualizado em 29/08/2024 - 12h16 ) ‌



Grande São Paulo encabeça ranking de regiões urbanas com 21,5 milhões de pessoas RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO – 23.08.2024

O Brasil possui 30 aglomerações urbanas com mais de 1 milhão de habitantes, segundo estimativas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para os 5.570 municípios do país divulgadas nesta quinta-feira (29). Ao todo, o Brasil tem 212,5 milhões de moradores, sendo que 45,9 milhões vivem no estado de São Paulo — um em cada cinco habitantes.

A região metropolitana de São Paulo encabeça o ranking de aglomerações urbanas com 21,5 milhões de pessoas. Sozinha, a cidade de São Paulo (SP) tem 11,9 milhões de moradores, de acordo com o instituto.

A Grande Rio de Janeiro (RJ), com quase 13 milhões, a região metropolitana de Belo Horizonte (MG), com 6 milhões, o Distrito Federal e o Entorno, com 4,7 milhões, e a Grande Porto Alegre, com 4,1 milhões, completam os cinco primeiros colocados da lista.

No ranking do IBGE, chama a atenção grupos urbanos mais desconhecidos, como o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, em São Paulo, que compreende uma população estimada de 2,6 milhões de pessoas. A região de Sorocaba (SP) sozinha conta com 2,2 milhões.

Veja abaixo a lista de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas com mais de 1 milhão de pessoas: