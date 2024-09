Brasil tem agosto com o maior número de queimadas em 14 anos, mostra Inpe Segundo instituto, número é o 5º pior na série histórica, iniciada em 1998 e representa um aumento de 144% em comparação a 2023 Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 02/09/2024 - 08h28 (Atualizado em 02/09/2024 - 08h28 ) ‌



Setembro deve ser período crítico no combate Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

Dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) mostram que o país registrou 68.635 queimadas em agosto de 2024, o 5º pior mês da série histórica, iniciada em 1998. O índice foi o maior para o mês desde 2010, quando foram computados 91.085 focos de calor. No final de agosto, o Brasil contabiliza mais de 620 cidades em situação de emergência devido à falta de chuva e aos incêndios florestais. Isso representa 11% do total dos municípios do país.

A estiagem prolongada e possíveis ações ilegais, que estão sendo investigadas pela Polícia Federal, contribuíram para o aumento substancial das ocorrências. O índice deste ano representa um aumento de 144% em comparação a 2023, quando o país registrou 22.478 focos.

As autoridades estão reforçando o combate e a fiscalização nos principais biomas brasileiros, já que setembro costuma ser o mês com mais registros. No ano passado, foram 46.498 focos, mas o país já alcançou o índice de 141.220 focos no mês, em 2007.

Queimadas

Aproximadamente 4,5 milhões de pessoas estão diretamente afetadas. Os estados da região Norte apresentam os maiores índices de queimadas. Estima-se que a fumaça desses estados “viaje” para outras regiões do país.

As regiões que devem ser mais impactadas incluem Paraná, no Sul, e São Paulo, no Sudeste. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina também podem sentir os efeitos da fumaça densa nas próximas semanas. Além disso, há preocupação com novas queimadas devido ao aumento esperado nas temperaturas em São Paulo.