Brasil teve um estupro a cada 6 minutos em 2023; casos cresceram pelo 3º ano seguido País registrou 83.988 ocorrências do crime em 2023, número recorde de série histórica do Anuário Brasileiro de Segurança Pública Cidades|Do R7, com informações da Agência Brasil 18/07/2024 - 11h10 (Atualizado em 18/07/2024 - 11h36 ) ‌



Número de estupros em 2023 foi o maior de série histórica iniciada em 2011 Marcelo Camargo/Agência Brasil - 19.6.2024

O Brasil registrou um crime de estupro a cada seis minutos em 2023. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, divulgado nesta quinta-feira (18), o país teve 83.988 casos no ano passado, o maior número da série histórica do levantamento iniciada em 2011.

Foi o terceiro ano seguido de alta nas estatísticas sobre estupro. Depois da queda em 2020 na comparação com 2019, os registros anuais votaram a crescer: 68.885 em 2021, 78.887 em 2022 e 83.988 em 2023.

Em 2011, primeiro ano da série histórica, 43.869 pessoas foram vítimas dos crimes de estupro e de estupro de vulnerável no Brasil. O dado referente ao ano passado foi 91,5% superior.

Segundo o anuário, de todas as ocorrências de estupro verificadas em 2023, 76% correspondem ao crime de estupro de vulnerável, tipificado na legislação brasileira como a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com vítimas menores de 14 anos ou incapazes de consentir por qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade.

Com 18,9 mil vítimas de estupro entre janeiro e abril, Brasil tem média de 157 casos por dia em 2024

O Brasil registrou uma média de 157 vítimas de estupro por dia entre janeiro e abril deste ano. Ao todo, foram 18.975 casos nos meses analisados, sendo março o período com o maior número de ococrrências (5.477), segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na comparação com o mesmo quadrimestre do ano passado, houve uma queda de 19,11%.

As informações estão disponíveis no painel “Mulheres e Segurança Pública”, mantido pela pasta ministerial, que também disponibiliza as estatísticas por estados. São Paulo ocupa a primeira colocação, com 3.234 casos, ou seja, 17% de todas as ocorrências já registradas no ano. Em seguida, aparecem Paraná, com 1.952, e Minas Gerais, com 1.388.

Veja lista dos 10 estados com mais vítimas registradas:

São Paulo - 3.234 casos

Paraná - 1.952 casos

Minas Gerais - 1.388 casos

Rio de Janeiro - 1.264 casos

Pará - 1.243 casos

Santa Catarina - 1.107 casos

Bahia - 1.099 casos

Rio Grande do Sul - 988 casos

Goiás - 965 casos

Mato Grosso - 647 casos

Feminicídios

Os dados também mostram uma diminuição de 8,60% no comparativo entre os casos de feminicídios deste ano e de 2023. Entre janeiro e abril de 2024, 425 mulheres foram vítimas do crime no país. O mês de janeiro é o que concentra a maioria dos crimes, com 130. Em média, 4 mulheres são mortas no Brasil por dia em crimes misóginos. São Paulo (73), Minas Gerais (42) e Paraná (35) lideram o ranking com o maior número de registros.