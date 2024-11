Briga de trânsito em Recife faz PRF encontrar R$ 142 mil e maquininhas do jogo do bicho Atividade é proibida no Brasil, mas não é considerada crime; motorista foi conduzido à delegacia Cidades|Do R7, em Brasília 29/10/2024 - 09h52 (Atualizado em 29/10/2024 - 09h54 ) twitter

Homem foi levado à delegacia da região Divulgação/PRF - 29/10/2024

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (PE), um homem com R$ 142,1 mil e máquinas ligadas ao jogo do bicho. O flagrante ocorreu após as equipes receberem uma denúncia de que uma pessoa estava armada em uma discussão de trânsito. A situação aconteceu nesta segunda-feira (28), e o homem foi encaminhado para a delegacia da região.

Segundo os agentes, o suspeito apresentou nervosismo no momento da abordagem, mas nenhum armamento foi encontrado. Dentro do veículo, a equipe encontrou uma mochila e uma sacola plástica com cédulas de dinheiro, maquinetas de cartão de crédito, além de anotações, blocos e banners do “jogo do bicho”.

Prisão do RJ

O contraventor Rogério Andrade foi preso pela polícia do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (29). Patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel já cumpriu prisão domiciliar neste ano e enfrenta várias acusações relacionadas ao comando da máfia dos caça-níqueis e aos jogos de azar.