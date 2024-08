Cantora Isadora Pompeo sofre mal súbito e precisa abandonar show em Goiás Assessoria informou, nas redes sociais, que a artista foi socorrida imediatamente e “está se recuperando”, sem dar mais detalhes Cidades|Do R7 06/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 06/08/2024 - 16h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Isadora Pompeo passou mal e precisou interromper apresentação em Goiás Reprodução/Instagram @isadorapompeo

A cantora gospel Isadora Pompeo passou mal e precisou abandonar um show na cidade de Palmeiras de Goiás (GO) na noite da última segunda-feira (5). A artista se apresentava na 35ª Exposição Agropecuária da cidade quando teve um mal súbito e precisou de socorro médico.

Isadora Pompeo é famosa no universo gospel e conta com 8,4 milhões de seguidores no Instagram e 4,39 milhões no YouTube. A agenda da cantora indica que a próxima apresentação será em Baturité, no Ceará, no próximo sábado (10).

O perfil da feira agropecuária numa rede social indicou que Isadora “encantou o público”, mas, “no início da apresentação, [...] teve um mal súbito e precisou interromper o show”.

Assessoria de Isadora Pompeo deu alguns detalhes sobre saúde da cantora Reprodução/Instagram @isadorapompeo

No perfil oficial do Instagram, a artista escreveu uma breve frase e prometeu dar detalhes em breve sobre o episódio: “Oi, gente, já tô melhor! Amanhã, explico tudo para vocês.”

Publicidade

Isadora Pompeo se recupera

A assessoria da artista confirmou, por meio de nota divulgada numa rede social, que a cantora passou mal e “teve que ser levada imediatamente para ser socorrida”. No entanto, tranquilizou os fãs: “Após o acontecido, teve todo o auxílio e está se recuperando.”

Leia abaixo, na íntegra, a nota da assessoria de Isadora Pompeo:

“NOTA DE ESCLARECIMENTO

Publicidade

A equipe de Isadora Pompeo informa que a cantora no momento em que estava realizando o show em Palmeiras de Goiás passou mal e teve que ser levada imediatamente para ser socorrida. Após o acontecido, teve todo o auxílio e está se recuperando. Voltaremos para mais informações e notícias em breve. Em nome de toda a equipe de Isadora Pompeo, desejamos reestabelecimento completo enviado por Deus para nossa cantora e agradecemos imensamente a todo o público que estava presente. Seguimos em oração e acreditamos que Deus já está à frente e cuidando de todas as coisas.”