Ceará se destaca na educação e avança no uso de tecnologia para impulsionar inovação Sucesso educacional do Ceará está associado a uma série de investimentos e políticas públicas Cidades|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 25/10/2024 - 04h09 (Atualizado em 25/10/2024 - 04h09 )

Ceará se destaca na educação e avança no uso de tecnologia

O Ceará tem se destacado nacionalmente pela qualidade de sua educação e pela implementação de iniciativas voltadas para a inovação e tecnologia. No Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2023, o estado alcançou a marca de 22 escolas de ensino médio entre as 100 melhores públicas do Brasil, com 10 delas ocupando posições no top 10.

No Ioeb (Índice de Oportunidades da Educação Brasileira) 2023, o Ceará alcançou a nota 5,5, dividindo a primeira posição com São Paulo. Além disso, 31 municípios cearenses estão entre os 50 melhores do país nesse indicador, evidenciando os avanços contínuos no setor educacional.

Nesta semana, no Siará Tech Summit 2024, o Sebrae Ceará atuou para conectar estudantes de escolas estaduais ao ambiente de inovação, com mais de 360 jovens participando em 92 equipes. O intuito é exatamente fomentar o desenvolvimento de tecnologia e inovação.

Os jovens tiveram contato direto com iniciativas de startups e projetos de tecnologia, aproximando a educação das novas demandas do mercado. Segundo o Sebrae, essa interação entre educação e inovação está alinhada à necessidade de adaptar o ensino às transformações tecnológicas, sem perder o foco no desenvolvimento de habilidades essenciais.

O Sebrae também tem investido na formação empreendedora de jovens, com programas como o de educação empreendedora que, em 2024, deverá atingir mais de 360 mil alunos do ensino fundamental e 22 mil estudantes do ensino médio, utilizando a metodologia “Despertar”. Essa abordagem busca promover a criatividade, autonomia e capacidade de inovação entre os jovens, em parceria com a Secretaria da Educação do Ceará. O objetivo é preparar os estudantes para desafios contemporâneos, incentivando o protagonismo e a capacidade de criar novas soluções no contexto social e econômico.

Além dos avanços na educação, o estado do Ceará tem se beneficiado de investimentos estratégicos do governo federal. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação alocou R$ 200 milhões para fortalecer a infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no estado. Esse investimento tem sido essencial para fomentar o crescimento econômico local, com o setor de tecnologia se tornando uma parte cada vez mais significativa do PIB cearense. A criação de startups e o fortalecimento do setor tecnológico têm gerado oportunidades de emprego e aumentado a competitividade regional.