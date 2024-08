Chamadas de voz e vídeo são principais funções da internet para brasileiros, diz IBGE Enviar mensagens, assistir vídeos, usar redes sociais e ouvir músicas completam o ranking de ações digitais mais recorrentes Cidades|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 16/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 10h00 ) ‌



Ferramentas de comunicação, entretenimento e redes sociais são as mais usadas pelos brasileiros Fernando Frazão/Agência Brasil - 30.06.2021

A internet é utilizada principalmente como forma de comunicação entre os brasileiros. Foi o que mostrou a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (16). De acordo com os resultados, 94,6% dos brasileiros usaram a internet para fazer chamadas de voz e vídeo em 2023.

Logo depois, aparece o envio ou recebimento de mensagens de texto, áudio ou imagens em aplicativos diversos, exceto e-mails. Este exemplo foi citado por 91,1% das pessoas.

Completam o ranking de utilidades virtuais mais recorrentes para os brasileiros: reprodução de vídeos, inclusive programas de TV, séries e filmes (87,6%); usar redes sociais (83,5%); ouvir músicas, rádio ou podcast (82,4%); ler jornais, notícias, livros ou revistas pela Internet (69%); acessar bancos ou outras instituições financeiras (66,7%); e enviar ou receber e-mails (60,5%).

O relatório destaca relativa estabilidade entre as pessoas que usam a internet para o consumo de conteúdo audiovisual desde 2021 — com quedas de 0,8 pontos percentuais em 2022 e 0,7 pontos percentuais em 2023. Já o uso para leitura teve queda mais expressiva, -3,3 pontos percentuais no ano passado em relação ao período anterior.

Em movimento inverso, o número de pessoas que acessam bancos e outras instituições financeiras por meio virtual cresceu 6,6 pontos percentuais no comparativo entre 2023 e 2022. Além disso, o uso de e-mails mantinha uma tendência de queda desde 2016, mas isso foi revertido e transformado em uma alta de 1,1 ponto percentual.