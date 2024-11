Chuva deixa São Paulo em estado de atenção na tarde desta quarta-feira Segundo dados da Defesa Civil, o volume acumulado foi superior a 62 milímetros durante o temporal recente Cidades|Do R7 06/11/2024 - 16h54 (Atualizado em 06/11/2024 - 17h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nuvens carregadas cobrem o céu anunciando a chegada de chuva no bairro de Perus, na região norte de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 06 de novembro de 2024. Reprodução/ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A Defesa Civil alerta que chuvas intensas devem permanecer no estado de São Paulo até o final desta semana. Os níveis acumulados de chuva poderão variar entre altos e muito altos, de acordo com a entidade.

A chuva chegou na região metropolitana de São Paulo na tarde desta quarta-feira (6), levantando o alerta. As autoridades orientam a população a evitar áreas propensas a alagamentos e que busquem abrigo em locais seguros.

O início de novembro está em alerta para temporais no Estado, que já ocorre desde o início da semana na Grande São Paulo e no interior.

De acordo com o governo de São Paulo, entre quinta e sexta-feira, será instalado um gabinete de crise para garantir apoio e suporte à população em casos de emergência com as chuvas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5