Criança de dois anos cai em buraco de quatro metros de profundidade em Anápolis (GO) Menino foi resgatado pelos bombeiros; segundo corporação, ele não apresentava ferimentos, mas foi levado ao hospital Cidades|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 03/12/2024 - 10h28 (Atualizado em 03/12/2024 - 11h32 )

Criança não ficou ferida segundo Bombeiros CBMGO/Divulgação - 0.10.2024

Uma criança de dois anos foi resgatada pelos Corpo de Bombeiros Militar de Goiás após cair em um buraco com aproximadamente quatro metros de profundidade e 30 cm de diâmetro. O caso aconteceu nesta segunda-feira (2) no bairro Jardim Itália em Anápolis (GO).

Os bombeiros foram acionados e resgataram a criança com técnicas especializadas. Apesar de não apresentar ferimentos, a criança foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.

Buraco tinha cerca de 30 cm de diâmetro

Confira dicas de segurança para as crianças nessas férias de fim de ano:

