Defesa Civil do RS emite alerta para chuvas intensas, inundações e deslizamentos

Alertas valem até esta segunda-feira (17) (MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO — 15.05.2024)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu neste domingo (16) alertas para riscos geológicos, chuvas intensas e alagamentos para algumas regiões do estado gaúcho. Os avisos, que valem principalmente para região metropolitana de Porto Alegre e litoral norte, ficam em vigência até esta segunda-feira (17). De acordo com o órgão, existe ainda a possibilidade de inundações no rio dos Sinos, Paranhana e Taquari.

Para a região metropolitana de Porto Alegre e norte do estado, os alertas destacam as chances de alagamentos, ventos fortes e descargas elétricas. Já os avisos para os vales, serras e litoral norte comunicam riscos de inundações e deslizamentos.

“Em razão dos volumes expressivos de chuva dos últimos dias e das características topográficas desses locais, a Defesa Civil estadual está alertando a população que mora em áreas de risco já monitoradas ou áreas com declives e encostas nas regiões da Serra, Litoral Norte (Serra do Mar), Vale do Taquari, Vale do Caí e Vale do Rio Pardo sobre o risco geológico para ocorrências de deslizamentos de terra e quedas de barreira”, informou o órgão.

Alerta rios Caí e Cadeia com níveis elevados e risco de inundação durante a noite. Evite áreas de risco busque locais seguros. Emergência ligue 190/193. Fique atento aos níveis elevados. pic.twitter.com/aAmGrbB8pL — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) June 16, 2024

No comunicado, a Defesa Civil pediu para que os moradores procurem abrigo e não tentem atravessar a pé, ou de carro, locais afetados por alagamentos. Em caso de regiões com histórico de inundações, é recomendado que a população procure sair com antecedência das áreas de risco, além de procurar se informar sobre medidas de prevenção junto à Prefeitura da cidade.

De acordo com o boletim mais recente divulgado pela Defesa Civil, nesta sexta-feira (14), 176 mortes foram confirmadas, 422.753 pessoas continuam desalojadas e outras 39 estão desaparecidas. Desde o final de abril, o estado gaúcho enfrenta chuvas intensas e alagamentos, causando prejuízos e estragos em mais de 400 municípios.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também emitiu um alerta vermelho devido ao risco de chuvas no Rio Grande do Sul. Os riscos envolvem corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.